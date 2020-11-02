ترامب يتوعد بإقالة فاوتشي عقب الانتخابات

توعد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، كبير خبراء الأمراض المعدية أنتوني فاوتشي، بالإقالة بعد انتخابات الرئاسة الأمريكية المقررة غدا الثلاثاء.

وقالت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية إن ترامب أعرب أمام حشد من مؤيديه بعد منتصف الليل في فلوريدا، عن إحباطه من استمرار انتشار فيروس كورونا وسط ارتفاع معدلات انتشار الفيروس على مستوى البلاد.

وقال ترامب لمؤيديه إن وباء كورونا سينال تغطية إخبارية أقل بعد يوم الانتخابات، الأمر الذي أثار قطاعا من الحشد، ليهتف قائلا :"اطرد فاوتشي"، في إشارة إلى أنتوني فاوتشي.

ورد ترامب على الحشد: "لا تخبروا أحداً، لكن دعوني أنتظر قليلاً بعد الانتخابات".

وكان ترامب قد أعرب عن قلقه من الانتكاسة السياسية المترتبة على عزل الطبيب المشهور والمخضرم قبل يوم الانتخابات، وأضاف أنه يقدر "نصيحة الجمهور".

وفي وقت سابق، تحدث فاوتشي، صراحة، أن ترامب تجاهل نصيحته لاحتواء وباء كورونا، قائلا إنه "لم يتحدث مع ترامب منذ أكثر من شهر".

وأثار ذلك القلق مع اقتراب فصل الشتاء المليء بالتحديات إذا لم يتم فعل المزيد قريبًا لإبطاء انتشار المرض الذي أودى بحياة أكثر من 230 ألف أمريكي حتى الآن هذا العام.