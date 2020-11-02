ترامب: استطلاعات الرأي مزيفة... وغدا يشهد فوزي بولاية جديدة

أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، اليوم الاثنين، عن رفضه لاستطلاعات الرأي التي تتوقع فوز منافسه الديمقراطي جو بايدن نائب الرئيس الأمريكي الأسبق، مؤكدا ثقته في الفوز بفترة رئاسية جديدة.

ونقلت شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية عن ترمب قوله أمام حشد من أنصاره في فايتفيل بولاية كارولاينا الشمالية: "غدا، سوف نفوز بأربعة أعوام جديدة في البيت الأبيض".

وفي أول تجمع من ضمن خمسة تجمعات يشارك فيها الرئيس الأمريكي في اليوم الأخير من حملته الانتخابية، وصف استطلاعات الرأي التي تتوقع خسارته بأنه "مزيفة".

وطوال الأشهر الماضية، أظهرت استطلاعات الرأي أن المرشح الديموقراطي جو بايدن، هو الأوفر حظا للفوز بالانتخابات الرئاسية، إلا أن الرئيس الأمريكي كان دوما ما يكذبها.

وأظهر أحدث استطلاع للرأي أجراه موقع "ريلكليربوليتيكس"، تقدم جو بايدن السباق الانتخابي، بحصوله على 51% من نوايا التصويت، بفارق 6.7 نقاط عن دونالد ترمب (44.3%).

وبقي تقدم بايدن ثابتا على نطاق واسع على مدى أشهر الحملة الانتخابية، بل وصل في بعض الأحيان إلى نحو عشر نقاط.

وأظهرت استطلاعات للرأي أجريت، نهاية الأسبوع، أن جو بايدن يقترب من مؤشر الـ 50% أو يتجاوزه في جميع أنحاء البلاد، وفي بعض الولايات المتأرجحة كذلك.