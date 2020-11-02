بايدن: أمريكا سئمت من فوضى رئاسة ترامب

قال المرشح الرئاسي الديمقراطي، جو بايدن، أمام تجمع حاشد من مؤيديه عشية الانتخابات الأمريكية في أوهايو، إن الولايات المتحدة سئمت من "فوضى" رئاسة منافسه الجمهوري دونالد ترامب.

وأخبر بايدن مؤيديه في مناسبة أخيرة لحشد الأصوات في ولاية أوهايو قبل ساعات من انطلاق عملية الاقتراع: "حان الوقت لأن يحزم دونالد ترامب حقائبه ويعود إلى المنزل"، بحسب وكالة "أسوشيتد برس".

وتابع بايدن الذي تعهد بالسيطرة على جائحة فيروس كورونا المستجد إذا تم انتخابه: "اكتفينا من الفوضى! انتهينا من التغريدات، والغضب، والكراهية، والفشل، وعدم المسؤولية".

وفي وقت سابق من اليوم، وجه المرشح الديمقراطي للرئاسة، دعوة إلى الأمريكيين للمشاركة المبكرة في التصويت وعدم انتظار يوم الانتخابات المقرر إجراؤها غدا الثلاثاء 3 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.

أظهر استطلاع رأي مستقل، أمس، تقدم بايدن بفارق 10 نقاط مئوية على ترامب، حيث حصل على دعم 52% من الناخبين المسجلين على المستوى الوطني مقابل 42% لترامب.

لكن أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، اليوم الاثنين، عن رفضه لاستطلاعات الرأي التي تتوقع فوز منافسه الديمقراطي جو بايدن نائب الرئيس الأمريكي السابق، مؤكدا ثقته في الفوز بفترة رئاسية جديدة.