ترامب يصور ظل طائرته قبل يوم من انتخابات الرئاسة الأمريكية... فيديو

نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مقطع فيديو يرصد ظل طائرته من الجو أثناء إحدى جولاته الانتخابية، وعلق ترامب في التدوينة التي نشرها على حسابه الرسمي على "تويتر"، اليوم الاثنين، بعبارة: "لنستعيد عظمة أمريكا".

وأرفق تدوينته برابط خاص بالتصويت لترامب، إضافة إلى الفيديو الذي يظهر في بدايته التقاط صورة من الجو لظل الطائرة الذي يظهر جليا عن اقترابها من الأرض.

وتجري انتخابات الرئاسة الأمريكية ، غدا الثلاثاء 3 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، ومن المقرر أن تحسم الصراع الذي يحتدم بين دونالد ترامب، الرئيس الجمهوري الذي يسعى للحصول على دورة رئاسية ثانية، وجو بايدن، المرشح الديمقراطي، الذي يسعى لإزاحة ترامب وتولي منصب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية.

ويسعى بايدن للفوز في الانتخابات الرئاسية لإنهاء فترة حكم ترامب، الذي يقول إنه فشل في مواجهة فيروس كورونا المستجد، المسبب لمرض "كوفيد - 19".

ويقول إنه "يجب على الأمريكيين أن يساهموا في إنهاء حكم الرئيس الحالي دونالد ترامب، ومنعه من الفوز بفترة رئاسية ثانية خلال الانتخابات المقبلة".

وحتى الآن شارك أكثر من 90 مليون أمريكي في التصويت الإلكتروني عبر البريد للتسهيل على من لا يستطيعون الذهاب إلى اللجان الانتخابية بسبب الإجراءات الاحترازية الخاصة بمكافحة فيروس كورونا المستجد، بينما لا يؤيد ترامب، المنتمي إلى الحزب الجمهوري تلك الفكرة.

وأظهرت استطلاعات الرأي، خلال الأشهر الماضية، أن المرشح الديمقراطي جو بايدن، هو الأوفر حظا للفوز بالانتخابات الرئاسية، إلا أن الرئيس الأمريكي كان دوما ما يكذبها.

وأظهر أحدث استطلاع للرأي أجراه موقع "ريلكليربوليتيكس"، تقدم جو بايدن السباق الانتخابي، بحصوله على 51% من نوايا التصويت، بفارق 6.7 نقاط عن دونالد ترامب (44.3 في المئة).

وبقي تقدم بايدن ثابتا على نطاق واسع على مدى أشهر الحملة الانتخابية، بل وصل في بعض الأحيان إلى نحو عشر نقاط.

وأظهرت استطلاعات للرأي أجريت، نهاية الأسبوع، أن جو بايدن يقترب من مؤشر الـ 50% أو يتجاوزه في جميع أنحاء البلاد، وفي بعض الولايات المتأرجحة كذلك.

وأعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، اليوم الاثنين، عن رفضه لاستطلاعات الرأي التي تتوقع فوز منافسه الديمقراطي جو بايدن نائب الرئيس الأمريكي الأسبق، مؤكدا ثقته في الفوز بفترة رئاسية جديدة.