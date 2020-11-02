ترامب يصور ظل طائرته قبل يوم من انتخابات الرئاسة الأمريكية... فيديو

وأرفق تدوينته برابط خاص بالتصويت لترامب، إضافة إلى الفيديو الذي يظهر في بدايته التقاط صورة من الجو لظل الطائرة الذي يظهر جليا عن اقترابها من الأرض.
ويسعى بايدن للفوز في الانتخابات الرئاسية لإنهاء فترة حكم ترامب، الذي يقول إنه فشل في مواجهة فيروس كورونا المستجد، المسبب لمرض "كوفيد - 19".
ويقول إنه "يجب على الأمريكيين أن يساهموا في إنهاء حكم الرئيس الحالي دونالد ترامب، ومنعه من الفوز بفترة رئاسية ثانية خلال الانتخابات المقبلة".
MAKE AMERICA GREAT AGAIN!https://t.co/gsFSghkmdM pic.twitter.com/390duZCB6P— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 2, 2020
وحتى الآن شارك أكثر من 90 مليون أمريكي في التصويت الإلكتروني عبر البريد للتسهيل على من لا يستطيعون الذهاب إلى اللجان الانتخابية بسبب الإجراءات الاحترازية الخاصة بمكافحة فيروس كورونا المستجد، بينما لا يؤيد ترامب، المنتمي إلى الحزب الجمهوري تلك الفكرة.
وأظهرت استطلاعات الرأي، خلال الأشهر الماضية، أن المرشح الديمقراطي جو بايدن، هو الأوفر حظا للفوز بالانتخابات الرئاسية، إلا أن الرئيس الأمريكي كان دوما ما يكذبها.
وأظهر أحدث استطلاع للرأي أجراه موقع "ريلكليربوليتيكس"، تقدم جو بايدن السباق الانتخابي، بحصوله على 51% من نوايا التصويت، بفارق 6.7 نقاط عن دونالد ترامب (44.3 في المئة).
وبقي تقدم بايدن ثابتا على نطاق واسع على مدى أشهر الحملة الانتخابية، بل وصل في بعض الأحيان إلى نحو عشر نقاط.
وأظهرت استطلاعات للرأي أجريت، نهاية الأسبوع، أن جو بايدن يقترب من مؤشر الـ 50% أو يتجاوزه في جميع أنحاء البلاد، وفي بعض الولايات المتأرجحة كذلك.
وأعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، اليوم الاثنين، عن رفضه لاستطلاعات الرأي التي تتوقع فوز منافسه الديمقراطي جو بايدن نائب الرئيس الأمريكي الأسبق، مؤكدا ثقته في الفوز بفترة رئاسية جديدة.
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