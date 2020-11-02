جورجيا تعلن إصابة رئيس وزرائها بكورونا

أعلن مكتب رئيس وزراء جورجيا جيورجي جاخاريا، اليوم الاثنين، أن الفحوص أثبتت إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وقال المكتب في بيان إن جاخاريا بدأ منذ الصباح عزلة ذاتية في المنزل بعد ثبوت إصابة أحد حراسه بكوفيد-19، بحسب "رويترز".

وأضاف البيان: "رئيس الوزراء يشعر بأن حالته الصحية جيدة وسيواصل العلاج في المنزل".

وسجلت جورجيا، التي يبلغ عدد سكانها 3.7 مليون نسمة، 42579 إصابة بكورونا و342 حالة وفاة حتى اليوم الاثنين.