شاهد أحد المشاركين في هجوم فيينا يطلق النيران

في مقطع فيديو جرى تداوله، مساء اليوم الاثنين، على مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر مسلح يركض وهو يطلق النيران في منطقة بالعاصمة النمساوية فيينا.

ويظهر في الفيديو رجل يرتدي زيا أبيض بالكامل، وهو يطلق النار من بندقية قد تكون آلية في شارع ضيق، وفي الوقت ذاته يمكن سماع أصوات أعيرة نارية متداخلة.

وقالت الشرطة النمساوية على تويتر، الاثنين، إن عدة أشخاص أصيبوا في وسط العاصمة فيينا وسط تبادل لإطلاق النار بالقرب من معبد يهودي.

At least 7 killed and multiple injured in shooting incident in #Vienna.



▪️ Police operation continues, one suspect in custody. pic.twitter.com/Omq3RpIQ5t — EHA News (@eha_news) November 2, 2020

​وذكرت مصادر محلية أن شخص قتل وأصيب آخرون في حادث إطلاق النار قرب الكنيس اليهودي.

ونقلت وسائل إعلام نمساوية عن وزارة الداخلية تأكيدها أن أحد المهاجمين "قتل فيما فر آخر".

وقالت وزارة الداخلية في النمسا إنه يعتقد أن إطلاق النار وسط فيينا هجوم إرهابي، ونفذه عدد من الأشخاص.