شاهد أحد المشاركين في هجوم فيينا يطلق النيران

ويظهر في الفيديو رجل يرتدي زيا أبيض بالكامل، وهو يطلق النار من بندقية قد تكون آلية في شارع ضيق، وفي الوقت ذاته يمكن سماع أصوات أعيرة نارية متداخلة.
وقالت الشرطة النمساوية على تويتر، الاثنين، إن عدة أشخاص أصيبوا في وسط العاصمة فيينا وسط تبادل لإطلاق النار بالقرب من معبد يهودي.
At least 7 killed and multiple injured in shooting incident in #Vienna.— EHA News (@eha_news) November 2, 2020
▪️ Police operation continues, one suspect in custody. pic.twitter.com/Omq3RpIQ5t
وذكرت مصادر محلية أن شخص قتل وأصيب آخرون في حادث إطلاق النار قرب الكنيس اليهودي.
ونقلت وسائل إعلام نمساوية عن وزارة الداخلية تأكيدها أن أحد المهاجمين "قتل فيما فر آخر".
وقالت وزارة الداخلية في النمسا إنه يعتقد أن إطلاق النار وسط فيينا هجوم إرهابي، ونفذه عدد من الأشخاص.
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