الأرجنتين: سنحصل على 25 مليون جرعة من اللقاح الروسي خلال ديسمبر ويناير

قال الرئيس الأرجنتيني، ألبرتو فرنانديز، إن بلاده ستتلقى 25 مليون جرعة من اللقاح الروسي "سبوتنيك V" ضد وباء "كوفيد-19"، خلال شهري كانون الأول/ ديسمبر وكانون الثاني/ يناير.

موسكو– سبوتنيك. وقال الرئيس الأرجنتيني في تصريحات لوكالة سبوتنيك، اليوم الاثنين "سيتم تزويدنا بعشرة ملايين جرعة في كانون الأول/ ديسمبر المقبل، وفي أوائل كانون الثاني/ يناير، كما قيل لي، يمكن أن نتلقى 15 مليون جرعة أخرى".

من جهته، قال الرئيس التنفيذي لصندوق الاستثمار الروسي المباشر، كيريل ديميترييف، إن جرعات لقاح "سبوتنيك V" التي سيتم توريدها للأرجنتين، سيتم إنتاجها من قبل شركاء صندوق الاستثمار في الهند وكوريا الجنوبية والصين وبعض الدول الأخرى.

وقال ديميترييف في تصريح لوكالة سبوتنيك، اليوم الاثنين إن "لقاح سبوتنيك V للأرجنتين سينتجه شركاء صندوق لاستثمار الروسي المباشر في الهند وكوريا والصين وعدد من الدول الأخرى التي تعمل على إنتاج اللقاح الروسي".

وتمكنت روسيا من تسجيل أول لقاح في العالم ضد فيروس كورونا، في شهر أغسطس/أب الماضي، وحتى الآن تم تسجيل لقاحين الأول هو "سبوتنيك V" ويطوره مركز "غامالي" لأبحاث الأوبئة والأحياء الدقيقة، والثاني أطلق عليه اسم "إيبي فاك كورونا" ويعمل عليه مركز "فيكتور" الحكومي المتخصص في مجال أبحاث الفيروسات والبيوتكنولوجيا.