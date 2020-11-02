رعب وفزع وإطلاق رصاص كثيف... فيديوهات تكشف لحظة الهجوم الإرهابي في النمسا وملاحقة منفذيه

أظهرت مقاطع مصورة تفاصيل تبادل إطلاق نار في وسط العاصمة النمساوية، حيث أفادت وسائل إعلام محلية بوقوع هجوم على كنيس يهودي وإطلاق أعيرة نارية، وسط أنباء عن تفجير أحد المهاجمين لنفسه.

وكشفت المقاطع المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي، مهاجمي الكنيس وهم يفرون من موقع الهجوم وهم يحملون الأسلحة، فيما تقوم الشرطة بمطاردتهم، ويسمع في المقاطع المتدولة أصوات إطلاق رصاص كثيف.

#BREAKING: Austrian police responding to shooting incident near synagogue in capital of Vienna - Kronen Zeitung



pic.twitter.com/d3vu80Hwrc — I.E.N. (@BreakingIEN) November 2, 2020

​وأظهرت مقاطع أخرى متداولة حالة من الذعر وسط المواطنين الذين تصادف وجودهم بالقرب من موقع الحادث، وتظهر المقاطع هروبهم لحظة الهجوم.

🇦🇹 ALERTE - Fusillades à #Vienne :



- au moins 7 morts dont 1 policier selon 2 médias locaux

- un tireur serait mort, un autre en fuite

- une cinquantaine de tirs entendus

- la synagogue près de la #schwedenplatz était vraisemblablement fermée#Autriche pic.twitter.com/QfkdYYORuZ — Mediavenir (@Mediavenir) November 2, 2020

​أعلن وزير الداخلية النمساوي كارل نيهامر، لتلفزيون أن السلطات تعتقد أن إطلاق النار الذي وقع في فيينا اليوم الاثنين هجوم إرهابي.

#Vienna: Austria media is reporting that at least one police officer has been shot during the active shooter incident in central Vienna. pic.twitter.com/XaXqpyvyIL — I.E.N. (@BreakingIEN) November 2, 2020

​وقال الوزير (أو.آر.إف) إن "يمكنني في الوقت الحالي تأكيد أننا نعتقد أن هذا هجوم إرهابي واضح".

واكد الوزير ، في تعليقه على معلومات عدد من وسائل الإعلام حول احتجاز رهائن في أحد مطاعم فيينا، إن الوضع ديناميكي ، والهجوم الإرهابي مستمر ، وحث على التركيز على المعلومات الرسمية فقط.

My mother is currently at the scene of #Vienna shooting. Hiding in a nearby pub. Thank god she’s sound and safe. pic.twitter.com/w7oz47XoOR — Craael (@TheCraael) November 2, 2020

​ونشرت وسائل إعلام محلية أنباء عن مقتل 7 أشخاص جراء إطلاق نار، فيما أكدت الشرطة تنفيذها عملية أمنية واسعة.

وقالت محطة "أو إي 24" الإذاعية إن شخصا قتل وأصيب عدد آخر بعد إطلاق النار على كنيس يهودي في وسط فيينا، مضيفة أنه تم إطلاق نحو 50 رصاصة في الشارع القريب من الكنيس. وبحسب ما ورد تم إطلاق النار من مدفع رشاش.

من جانبه قال رئيس الطائفة اليهودية في النمسا على "تويتر": "ليس واضحا ما إذا كان معبد فيينا والمكاتب المجاورة استهدفت بإطلاق النار، حيث كانت مغلقة في ذلك الوقت.