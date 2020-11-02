ماكرون يعرب عن تضامنه مع النمسا بعد هجوم ضرب فيينا مساء الاثنين

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، التضامن الكامل مع النمسا بعد الاعتداء الذي ضرب فيينا مساء أمس الاثنين.

موسكو - سبوتنيك. وكتب ماكرون على تويتر، اليوم الثلاثاء: "نحن ، الشعب الفرنسي نتشارك الصدمة والألم مع الشعب النمساوي بعد الاعتداء الذي ضرب هذا المساء قلب العاصمة فيينا.

وتابع الرئيس الفرنسي: "بعد فرنسا، يُهاجم بلد صديق. إنها قارتنا الأوروبية، يجب على أعدائنا أن يدركوا من يواجهون، ولن نخضع بتاتا".

Nous, Français, partageons le choc et la peine du peuple autrichien frappé ce soir par un attentat au cœur de sa capitale, Vienne. Après la France, c’est un pays ami qui est attaqué. C’est notre Europe. Nos ennemis doivent savoir à qui ils ont affaire. Nous ne céderons rien. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) November 2, 2020

​وكان وزير الداخلية النمساوي، كارل نهامر، قد صرح مساء اليوم الاثنين، بأن عدة أشخاص نفذوا إطلاق النار على كنيس يهودي في وسط فيينا، مضيفا أن هناك عدة إصابات وربما وفيات.

وقال نهامر على قناة "أو آر إف 1" في وقت متأخر من يوم الاثنين: "نعتقد أن هناك عدة مهاجمين، للأسف، هناك أيضا العديد من الجرحى، وربما القتلى أيضا. استخدم المجرمون أسلحة ذات ماسورة طويلة، لذا فهم يشكلون تهديدا كبيرا".