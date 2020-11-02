المستشار النمساوي: الشرطة تتصرف بحزم مع المهاجمين ونمر بساعات صعبة

صرح المستشار النمساوي سيباستيان كورتس، اليو الثلاثاء، بأن الشرطة في بلاده تتصرف بحزم مع منفذي هجوم فيينا.

سبوتنيك. وأضاف، كورتس، في سياق حديثه في أعقاب هجوم إرهابي شهدته العاصمة: "نحن نمر بساعات صعبة".

وكان وزير الداخلية النمساوي ، كارل نهامر، قد صرح مساء أمس الاثنين، بأن عدة أشخاص نفذوا إطلاق النار على كنيس يهودي في وسط فيينا، مضيفا أن هناك عدة إصابات وربما وفيات.

وقال نهامر على قناة "أو آر إف 1" في وقت متأخر من يوم الاثنين: "نعتقد أن هناك عدة مهاجمين، للأسف، هناك أيضا العديد من الجرحى، وربما القتلى أيضا. استخدم المجرمون أسلحة ذات ماسورة طويلة، لذا فهم يشكلون تهديدا كبيرا".

وأضاف الوزير: "القوات النمساوية تلاحق إرهابيين محتملين، وقد يكونوا مدججين بالسلاح، وهم خطيرين جدا".

وأوضح نهامر:"هناك مجرم واحد ميت، الآن يتم فحصه من قبل خدمة خبراء المتفجرات، هناك شك في أن لديه حزام متفجرات بين أغراضه، في 45 دقيقة سنكتشف المزيد إذا كان لديه حزاما ناسفا".