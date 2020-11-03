بيرو... الكونغرس يصادق على إجراءات عزل رئيس البلاد

صادق الكونغرس في بيرو على بدء إجراءات لعزل رئيس البلاد، مارتن فيزكارا، من منصبه بسبب مزاعم فساد، وذلك بعد شهر ونصف الشهر من نجاته من محاولة سابقة لعزلة.

وقالت رويترز إن النواب وافقوا على الإجراء بأغلبية ستين صوتا مقابل أربعين صوتا بينما امتنع 18 عن التصويت. ومن المقرر أن يقدم فيزكارا دفاعه أمام الكونغرس في التاسع من نوفمبر/ تشرين الثاني، وسيعقب ذلك تصويت آخر.

وتأتي خطوة الإطاحة بفيزكارا في أعقاب تقارير إعلامية تزعم أن الرئيس قبل رشا تقدر بحوالي 2.3 مليون سول (637 ألف دولار أمريكي) من شركتين فازتا بمناقصات أشغال عامة عندما كان حاكما لإقليم موكيجوا الجنوبي. ونفى فيزكارا هذه الادعاءات.

وقال عدد من النواب خلال الجلسة إن الادعاءات خطيرة بما يكفي لتبرير محاكمة الرئيس.

وقال رئيس بيرو الذي تولى السلطة في 2018 ويحظر الدستور عليه السعي للفوز بفترة رئاسة جديدة إن بعض المشرعين يسعون فقط لإثارة حالة من "الفوضى والاضطراب" من خلال محاولة عزله قبل أشهر فحسب من الانتخابات الرئاسية المقررة في 11 أبريل/ نيسان.

وقال فيزكارا للصحفيين في وقت سابق يوم الاثنين "قطعا لا يوجد دليل على الاتهامات ... محاولة العزل تزعزع استقرار البلاد."

يذكر أن فيزكارا كان قد نجا من محاولة لعزله في 18 سبتمبر/ أيلول وسط توترات سياسية وكساد اقتصادي نتج عن وباء فيروس كورونا. وصوت آنذاك 32 نائبا فقط لصالح عزله من إجمالي 130 نائبا في االكونغرس.