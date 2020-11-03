زلزال بقوة 4.1 ريختر يضرب محافظة بوشهر جنوبي إيران

ونقلت وكالة "إرنا" الإيرانية عن مركز رصد الزلازل التابع للمؤسسة الجيوفيزيائية بجامعة طهران أن هذا الزلزال وقع في الساعة الثالثة و 41 دقيقة من فجر اليوم الثلاثاء بالتوقيت المحلي.

وأضاف المركز: أن "الزلزال وقع في عمق 5 كم من سطح الارض وكان مركزه في منطقة "تنك ارم" على بعد 20 كم من مدينة برازجان و 54 كم من مدينة بوشهر مركز المحافظة.

وكان زلزال بلغت قوته 6.9 درجة على مقياس ريختر قد ضرب منطقة بحر إيجة، الجمعة الماضية، وأسفر عن وقوع خسائر بشرية ومادية في تركيا و اليونان.

وأعلنت السلطات التركية، أمس الاثنين، عن ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب يوم الجمعة الماضي غرب البلاد، وخاصة ولاية إزمير، إلى 76 قتيلا و962 مصابا.

وأفادت هيئة إدارة الكوارث والطوارئ التركية في بيان، أنه "وفقا لأحدث التقارير فقد وصل عدد قتلى الزلزال إلى76 شخصًا والمصابين إلى 962"، وفي وقت سابق تم الإعلان عن مقتل 73 شخصا و إصابة 961 آخرين.