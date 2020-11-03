8 قتلى وجرحى إثر حريق في محطة غاز طبيعي جنوبي الصين

لقى خمسة أشخاص مصرعهم وأصيب ثلاثة آخرون وفقد واحد آخر بعد اندلاع حريق في محطة للغاز الطبيعي المسال في منطقة قوانغشي ذاتية الحكم لقومية تشوانغ جنوبي الصين.

ونقلت وكالة "شينخوا" الصينية عن السلطات المحلية، اليوم الثلاثاء، أن الحادث وقع حوالي ظهر أمس الاثنين في محطة ميناء تيشان للغاز الطبيعي المسال التي تديره شركة مملوكة للشركة الصينية لشبكة أنابيب البترول والغاز (بايب تشاينا).

وأفاد مكتب الدعاية المحلي بأنه تم إخماد الحريق بينما تجري عمليات الإنقاذ، ويجري حاليا التحقيق للتأكد من سبب الحادث.

وفي وقت سابق، قال نائب رئيس مجلس الدولة الصيني هان تشنغ، إن الدولة تبذل جهودا كبيرة لضمان الحفاظ على التدفئة والسلامة للمواطنين خلال فصل الشتاء.

ذكرت ذلك وكالة الأنباء الصينية "شينخوا"، إنه "يتعين على السلطات والشركات المعنية تحمل مسؤوليتها لضمان التشغيل السلس لآليات الإمدادات الجديدة للبلاد".

وأكد هان تشنغ على أهمية التأكد من الحفاظ على إمدادات مستمرة من الموارد المستخدمة في التدفئة مع التدابير اللازمة من أجل ضمان إنتاج مطرد في حقول الغاز المحلية.

وأوضح نائب رئيس مجلس الدولة الصيني أنه يشجع على بذل الجهود لإفساح المجال كاملا أمام نظام تخزين الوقود لضمان إمدادات آمنة للتدفئة.