وزارة الداخلية النمساوية: إرهابي واحد على الأقل نفذ الهجوم في فيينا

وصف وزير الداخلية النمساوي، كارل نيهامر، اليوم الثلاثاء، المهاجم الذي قضت عليه الشرطة في حدث هجوم بوسط فيينا يوم أمس الاثنين بأنه "إرهابي إسلامي".

وقال نيهامر في مؤتمر صحفي "شهدنا هجوما مساء أمس من إرهابي إسلامي واحد على الأقل". ووصف المهاجم بأنه من المتعاطفين مع تنظيم الدولة الإسلامية.

وأعلنت وزارة الداخلية النمساوية، أنه تم تفتيش منزل المهاجم وعثرت السلطات على مقاطع فيديو شوهد بعض منها.

وافادت الوزارة في بيان، عن مقتل 3 مدنيين ومهاجم في أحداث فيينا.