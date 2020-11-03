ظريف يكشف موقف إيران من الاتفاق النووي حال فوز بايدن في الانتخابات الأمريكية

كشف وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، أمس الاثنين، موقف إيران من التفاوض على الاتفاق النووي في حال فوز جو بايدن في الانتخابات الأمريكية.

وقال ظريف، في لقاء مع قناة "CBS News"، إن "إيران لا تفضل أحدا على الآخر بين المتنافسين في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، مؤكدا أن "طهران لن تعيد التفاوض على الاتفاق النووي، حتى لو فاز المرشح الديمقراطي في الانتخابات الرئاسية الأمريكية جو بايدن".

وشدد على أن "التعامل مع الولايات المتحدة سيختلف عندما تتوقف عن سياساتها المدمرة تجاه إيران بغض النظر من يحكم البيت الأبيض"، مضيفا أن "إيجاد طريق للتعامل مع واشنطن يكون عن طريق عودتها إلى طاولة المفاوضات السابقة وليس التفاوض مجددا على الاتفاق النووي".

وأوضح وزير الخارجية الإيراني، أن "العقوبات الأمريكية أضرت بإيران لكنها لم تؤد إلى التغيير السياسي الذي سعت إليه واشنطن"، متوقعا من بايدن أن ينتهج سلوكا مختلفا عن ترامب مع إيران في حال فوزه في الانتخابات.

وأشار ظريف، إلى أن "بايدن يدرك أن إيران لن تعيد التفاوض على الاتفاق النووي، لذا قال سابقا إن ترامب يمكنه انتهاج سلوك مختلف مع إيران"، مؤكدا أن "إيران لا تتدخل في الانتخابات الأمريكية، وترامب هو الشخص الوحيد الذي وجه أكبر الإهانات وأكثرها تأثيرا للنظام الانتخابي الأمريكي".

وتبدأ اليوم الثلاثاء 3 نوفمبر/ تشرين الثاني، انتخابات الرئاسة الأمريكية، ويبدأ الناخبون في الإدلاء بأصواتهم داخل اللجان الانتخابية. ويشارك الناخبون الأمريكيون للاختيار بين الرئيس الحالي دونالد ترامب، الذي يسعى للحصول على فترة رئاسية ثانية، وبين المرشح الديمقراطي جو بايدن، الذي يريد إزاحته والوصول إلى البيت الأبيض في 20 يناير/ كانون الثاني 2021.