تسجيل
08:26 GMT03 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE

    إجراء جديد يتم اتباعه مع القتلى غير اليهود في الجيش الإسرائيلي

    © REUTERS / RONEN ZVULUN
    العالم
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/104341/40/1043414029_0:113:2670:1615_1200x675_80_0_0_686c5946fe9c319c23c5ec7ffdb80e05.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/world/202011031047052886-%D8%A8%D8%B4%D8%B1%D9%89-%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%82%D8%AA%D9%84%D9%89-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%87%D9%88%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A/

    كشفت وسائل إعلام عبرية، اليوم الثلاثاء، عن إجراء جديد سيتم اتباعه مع القتلى غير اليهود في الجيش الإسرائيلي.

    أفادت قناة "كان" الرسمية بأنه بعد سنوات من الفصل في المقابر العسكرية بين القتلى اليهود وغير اليهود، سيتم دفنهم ولأول مرة جنبا إلى جنب في مقابر قريبة من بعضها البعض.

    وحتى اليوم، يدفن قتلى الجيش غير اليهود على بعد مترين من القبر الأخير في الصف، بحسب المصدر ذاته.

    الضفة الغربية، الجيش الإسرائيلي، مايو 2020
    © REUTERS / Mohamad Torokman
    إعلام عبري: مئات الشبان من دول عربية يسعون للانضمام إلى الجيش الإسرائيلي

    وعلى مدى سنوات أثار موضوع دفن القتلى غير اليهود في صفوف الجيش عواصف سياسية شديدة حيث كان يتم دفنهم خارج مواقع الدفن في المقابر العسكرية.

    في عام 2017، تمت صياغة إجراء جديد لوضع الجثث غير اليهودية في صف واحد- ولكن على بعد مترين من آخر قبر لجندي يهودي، وبهدف إخفاء الفارق الواضح في المسافة كان يتم وضع مقعد أو غرس شجرة بين القبر الأخير وقبر الجندي غير اليهودي.

    وحتى في ذلك الوقت، عارض العديد من الحاخامات إدخال قبور غير يهودية إلى القسم الخاص باليهود في مواقع الدفن بالمقابر العسكرية.

    وقالت وزارة الدفاع الإسرائيلية في تعليق اليوم "على مدار السنوات كانت هناك مناقشات مع الحاخامية العسكرية بشأن طريقة الدفن، من أجل السماح بدفن شهداء معارك إسرائيل بجوار بعضهم البعض ودون مسافات ".

    وأضافت "أخيرا، تم التوصل إلى حلول بالتنسيق مع الحاخامية العسكرية فيما يتعلق بالجوانب الشرعية ووفقا لفتوى الحاخام الأكبر في الجيش الإسرائيلي".

    من جانبه، علق عصو الكنيست (البرلمان) اللواء احتياط إليعازر شتيرين، الرئيس السابق لقسم الأفراد بالجيش على القرار الجديد بقوله "أهنئ وزارة الدفاع لتصحيح ظلم تاريخي مؤلم في دفن الجنود غير المعترف بهم كيهود على يد الحاخامية".

    وأضاف "لا شك في أن هذا تصحيح للظلم التاريخي للعديد من الجنود الذين ضحوا بأرواحهم من أجل وجود دولة إسرائيل، ومن الآن فصاعدا سيتم دفنهم في قسم مشترك معا جنبا إلى جنب، مثلما قاتلوا وسقطوا أحيانا جنبا إلى جنب".

    ويخدم في الجيش الإسرائيلي ما يزيد عن 5 آلاف جندي غير يهودي، معظمهم يحملون جنسيات دول غربية، إذ تعتبر الخدمة العسكرية إجبارية للذين يتطلعون للحصول على الجنسية الإسرائيلية.

    انظر أيضا:

    الجيش الإسرائيلي ينفي قتل جنوده لشاب فلسطيني بعد ضربه بأعقاب البنادق
    إعلام عبري: مئات الشبان من دول عربية يسعون للانضمام إلى الجيش الإسرائيلي
    بالفيديو... الجيش الإسرائيلي يدشن منشأة تدريب "غابات الجليل" التي تحاكي قرية لبنانية
    الجيش الإسرائيلي يهدم منزلا لفلسطيني قتل حاخاما
    الكلمات الدلالية:
    الجيش الإسرائيلي, إسرائيل
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    الروبوت النادل في مقهى شوكولادنيتسا في شارع كليمينتوفسكي في موسكو
    الروبوت النادل... لماذا يفضل المواطنون في موسكو المقاهي التي فيها روبوتات؟
    الولايات المتحدة تعد قانونا بشأن تهديد إس-400 مقاتلات إف-35
    القانون الأمريكي قد يحظر بيع مقاتلات "إف 35" لدول اشترت "إس-400"
    خرافات متداولة عن الجيل الخامس للاتصالات
    خرافات متداولة عن شبكات الجيل الخامس للاتصالات
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك