ميركل تعلق على هجمات النمسا

علقت المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، اليوم الثلاثاء، على الهجمات التي وقعت وسط فيينا، معلنة عن تضامنها مع جارتها النمسا في المعركة ضد ما وصفته "بإرهاب الفكر الإسلامي المتطرف".

وأصدرت المستشارة ميركل بيانا نشرته وكالة "رويترز": "في هذه الساعات العصيبة التي أصبحت فيها فيينا هدفا للعنف الإرهابي، عقلي وقلبي مع السكان هناك وقوات الأمن تواجه الخطر".

وتابعت ميركل قائلة: "نحن الألمان نقف مع أصدقائنا النمساويين ونتعاطف ونتضامن معهم. المعركة ضد القتلة والمحرضين معركتنا المشتركة".

ووقع إطلاق نار في فيينا مساء الاثنين بالقرب من الكنيس الرئيسي في مدينة شتادتمبل. وأكد المستشار سيباستيان كورتس لقناة "ORF TV"، أن الشرطة اعتبرت الحادث هجوما إرهابيا.

وبحسب المعلومات المتوفرة، كان هناك عدد من المهاجمين، أصيب أحدهم بالرصاص. واستخدم المهاجمون أسلحة نارية. كما تستمر عملية القبض على المجرمين، ويشارك فيها معظم رجال الشرطة والجيش في المدينة.

يُذكر أن إطلاق النار وقع في ست مناطق في المدينة، وأشارت وزارة الداخلية النمساوية، أنها وسعت منطقة البحث عن الإرهابيين، لأنها لا تستبعد أنهم تمكنوا من مغادرة فيينا.