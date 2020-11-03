تقرير: الحمل يضاعف من خطر الوفاة بفيروس كورونا

أصدر المركز الأمريكي لمكافحة الأمراض المعدية والوقاية منها، تقريرا يفيد بتعرض النساء الحوامل إلى الموت بسبب فيروس كورونا أكثر من النساء الأخريات.

وفقا لصحيفة "واشنطن بوست"، من بين أكثر من 19 ألف امرأة حامل تم فحصهن، توفيت 33 منهن، وكان معدل الوفيات في هذه الفئة 0.2 بالمائة. وكان هذا الرقم النصف بين النساء غير الحوامل.

ويعتقد المركز الأمريكي أن الخطر المتزايد قد يكون بسبب التغيرات الفيزيولوجية التي تحدث للمرأة أثناء فترة الحمل، مثل زيادة معدل ضربات القلب واستهلاك الأكسجين، وانخفاض سعة الرئة، والتحولات في جهاز المناعة في الجسم.

في وقت سابق، قال الأكاديمي في الأكاديمية الروسية للعلوم والأكاديمية الروسية للعلوم الطبية فلاديمير سيروف إن النساء المصابات بـ "كوفيد-19" يجب أن يخضعن لفحص دقيق قبل التخطيط للحمل.

وأوضح البروفيسور، ضرورة إجراء الفحص للنساء المتعافيات من فيروس كورونا اللواتي لا يزل لديهن ضيق تنفس بعد الشفاء، لأنه أثناء الحمل يزداد قوة.

يشار إلى أن أقسام التوليد والأمراض المعدية في مستشفيات مدريد وجدت أن خطر الإصابة بالالتهاب الرئوي الحاد من كوفيد 19، لدى المرضى الحوامل مرتفع ومتفوق على النساء من نفس العمر".