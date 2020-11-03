إسرائيل... قادة المستوطنات يصلون من أجل ترامب

كشفت صحيفة "هآرتس" العبرية، اليوم الثلاثاء، أن قادة المستوطنات في إسرائيل، أقاموا صلاة خاصة بالقدس من أجل المرشح الجمهوري في الانتخابات الأمريكية دونالد ترامب.

وأضافت الصحيفة أن عددا من قادة المستوطنات تجمعوا، أمس الإثنين، قرب حائط البراق (المبكى) بالقدس وتلوا صلاة نصها "من بارك أسلافنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب وموسى وهارون وداود وسليمان سيبارك الاسم الجيد دونالد جون ابن فريد ترامب لأنه أخذ على عاتقه الحفاظ على شعب ودولة وأرض إسرائيل".

وتلا قادة المستوطنات أجزاء من سفر المزامير، أحد أسفار التوراة، فيما وضعت من خلفهم لافتة كتبت عليها مساهمات ترامب من أجل الاستيطان: نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس، الاعتراف بشرعية الاستيطان، رفع القيود عن دعم المؤسسات الأكاديمية بمستوطنات الضفة الغربية، تقليص مخصصات للفلسطينيين، والاعتراف بسيادة إسرائيل على هضبة الجولان السوري المحتل.

ونقلت الصحيفة عن قائد الاستيطان الإسرائيلي في منطقة الخليل "يشاي فلايشر" قوله : "اجتمعنا لمباركة الرئيس ترامب وربما أولا وقبل كل شئ- لشكر القدير على الرئيس ترامب وعلى فترة ولايته التي أحدثت مثل هذه التغيرات المهمة".

ولم تكن هذه الصلاة الوحيدة من نوعها، حيث أقيمت صلوات في عدة معابد يهودية بالمستوطنات خلال الأيام الأخيرة من أجل نجاح ترامب، الذي يخوض اليوم الثلاثاء مواجهة مصيرية مع منافسه الديمقراطي جو بايدن.

وبحسب حركة "السلام الآن" الحقوقية الإسرائيلية، شهد العام 2020 بناء 12 ألفا و159 وحدة استيطانية بالمستوطنات، وهو الرقم الأكبر منذ عام 2012.