أرقام صادمة لقدرات "كورونا" في باريس

كشف وزير الصحة الفرنسي، أوليفييه فيران، اليوم الثلاثاء، أن فيروس كورونا يصيب واحدا من بين سكان باريس كل 30 ثانية وتستقبل المستشفيات حالة إصابة بهذا المرض كل 15 دقيقة لأحد سكان العاصمة.

ونقلت وكالة "رويترز" تصريحات الوزير الفرنسي فيران الذي قال إنه كل 15 دقيقة تستقبل مستشفيات باريس مصابا بفيروس كورونا، كما لا يمكن تجاهل حقيقة أن كل 30 ثانية يصاب مواطن باريسي بقيروس كورونا".

وأضاف فيران قائلا "نريد أن نحمي سكان باريس والمواطنين الفرنسيين، ونفعل هذا بتصميم وثبات".

وتابع فيران قائلا: إن "أي تحرك لفتح الأسواق والمتاجر يمثل مخاطرة كبيرة في ظل معدلات الإصابة المرتفعة بالفيروس في العاصمة الفرنسية".

وسجلت فرنسا رقما قياسيا للإصابات الجديدة بكوفيد-19 بلغ 52518 أمس الاثنين فيما ارتفع عدد الوفيات 416 ليصل الإجمالي إلى 37435 شخصا.