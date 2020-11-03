عيونهم على "المجمع النووي" الشمالي... لماذا تذهب وزيرة خارجية كوريا الجنوبية إلى أمريكا

تراقب كوريا الجنوبية والولايات المتحدة عن كثب تحركات كوريا الشمالية في مجمع يونغبيون النووي الرئيسي، وفقا لما أفادت به السلطات العسكرية في ظل تقارير عن رصد علامات على وجود أنشطة في المجمع.

وقد ذكر موقع "38 نورث" الأمريكي االذي يراقب كوريا الشمالية الأسبوع الماضي وجود نشاط في جميع أنحاء موقع يونغبيون، مشيرا إلى صور التقطتها الأقمار الصناعية التجارية تظهر "دخانا أو بخارا"، صادرا من مبنى يقع جنوب مصنع تخصيب اليورانيوم مباشرة.

"تاريخيا، هذا المبنى كان يستخدم لاستعادة وتنقية اليورانيوم من الكعكة الصفراء (خام اليورانيوم)، وفي بعض الأحيان من محاليل ترشيح منشآت طحن اليورانيوم"، وفقا للمقال.

"تراقب سلطات المخابرات الكورية الجنوبية والأمريكية بحرص التحركات ذات الصلة وتواصل التنسيق فيما بينها"، وفقا لما أفاد به المتحدث باسم هيئة الأركان المشتركة الكولونيل كيم جون-راك في بيان صحفي. وأضاف "لا يوجد ما تجب الإشارة إليه من أجل المزيد من التوضيح".

وأفاد مسؤول عسكري آخر بأن هذه العلامات على وجود نشاط ما في المرافق، تم رصدها منذ العام الماضي، ولم تُرصد أية إشارات جديدة.

ويقع المجمع النووي الشمالي الرئيسي شمال بيونغ يانغ، ويتمركز به مفاعل نووي بسعة 5 ميغاواط وكان مصدرا للبلوتونيوم المستخدم في صنع الأسلحة للشمال.

وكان الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-أون قد عرض في عام 2018 تفكيك منشأة يونغبيون بشكل دائم مقابل خطوات مماثلة من الولايات المتحدة، بيد أن المفاوضات النووية بين الجانبين توقفت منذ فشل قمة هانوي في فبراير من العام الماضي.

في سياق متصل، تخطط وزيرة الخارجية الكورية الجنوبية، كانغ كيونغ-هوا، لزيارة الولايات المتحدة مطلع الأسبوع المقبل لإجراء محادثات مع نظيرها الأمريكي مايك بومبيو في واشنطن، حسبما ذكرت مصادر دبلوماسية.

ووفقًا لمصادر دبلوماسية، فإن حكومتي كوريا الجنوبية والولايات المتحدة قد اتفقتا على زيارة كانغ إلى واشنطن من 8 وحتى 10 نوفمبر، وتنسقان للزيارة.

ومن المتوقع أن تغادر كانغ يوم 8 نوفمبر كوريا الجنوبية متجهة إلى الولايات المتحدة، حيث ستلتقي يوم 9 (بتوقيت الولايات المتحدة) مع نظيرها الأمريكي مايك بومبيو.

وقال مصدر دبلوماسي "نعتقد أن الهدف الرئيسي من زيارة كانغ إلى واشنطن هو إدارة الوضع في شبه الجزيرة الكورية والعلاقات بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة بشكل مستقر خلال الفترة الانتقالية التي تسبق الانتخابات الرئاسية الأمريكية".