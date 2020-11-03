بقيت تحت الأنقاض 91 ساعة... إنقاذ طفلة في إزمير... فيديو وصور

تمكنت فرق الإغاثة التركية من إنقاذ طفلة تبلغ من العمر أربع سنوات بعد 91 ساعة تحت الأنقاض، وذلك بعد تحطم مبنى منزلها إثر الزلزال القوي الذي هز مدينة إزمير.

وأعلن رئيس بلدية إزمير تونج صويار، إن فرق البحث والإنقاذ التركية تمكنت من إنقاذ طفلة عالقة تحت أنقاض مبنى، بعد مضي 91 ساعة على وقوع زلزال عنيف في ولاية إزمير، غربي البلاد.

“I want meatballs and ayran.”



This is what Ayda Gezgin, a 4-year-old Izmir earthquake survivor whose mother has passed away, asked from a paramedic teampic.twitter.com/9zpWTuawjN — TRT World (@trtworld) November 3, 2020

وتمكنت فرق البحث والإنقاذ التركية، أمس الإثنين من إنقاذ طفلة في الثالثة من العمر من تحت الأنقاض، بعد مضي 65 ساعة على وقوع الزلزال.

وبهذا يرتفع عدد الأشخاص الذين تم إنقاذهم من تحت الأنقاض إثر الزلزال المدمر إلى 106 شخصا.

وكانت السلطات التركية قد أعلنت في وقت سابق أن هناك 105 قتيلا وحوالي 1000 جريح نتيجة للزلزال الذي ضرب البلاد يوم 30 تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

هذا وضرب زلزال بلغت قوته 6.9 درجة على مقياس ريختر منطقة بحر إيجة، الجمعة الماضية، وأسفر عن وقوع خسائر بشرية ومادية في تركيا واليونان.