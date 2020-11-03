غرق قارب سياحي في أنطاليا التركية... فيديو

أعلنت السلطات التركية، اليوم الثلاثاء، غرق قارب سياحي قبالة منطقة ألانيا في ولاية أنطاليا، جنوبي البلاد.

وأفادت وكالة "الأناضول" الرسمية بأن القارب السياحي غرق لأسباب غير معلومة على بعد حوالي 50 - 100 متر من كهف فوسفورلو السياحي.

وأشارت إلى أن فرق خفر السواحل التركية توجهت إلى مكان الحادث لمباشرة عمليات الإنقاذ.

ولم تورد الوكالة بعد معلومات عن عدد من كانوا على متن القارب.

فيما نشرت صحيفة "يني شفق" التركية، مقطع فيديو للقارب الغارق.

Antalya'nın Alanya ilçesinde içinde turistlerin bulunduğu tur teknesi alabora oldu. — Yeni Şafak (@yenisafak) November 3, 2020

والجمعة الماضي، وقع زلزال بقوة 6.6 درجات قبالة ساحل قضاء "سيفري حصار" بولاية إزمير غربي البلاد، أسفر عن مقتل 102، وإصابة 1026.