بالصورة... رئيس البرلمان اللبناني "مرشحا" في قوائم الانتخابات الأمريكية

انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي "فيسبوك" صورة من داخل إحدى غرف التصويت السري في الولايات المتحدة الأمريكية وحملت ورقة الانتخاب إسم رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري.

ونشرت صفحة "بنت جبيل" اللبنانية صورة تظهر قائمة تحمل أسماء المرشحين الأمريكيين الذين ينتمون إلى المجمعات الانتخابية للحزبين الديمقراطي والجمهوري.

وبينت الصورة قيام أحد المواطنين الأمريكيين بكتابة اسم رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري في قائمة المرشحين الأمريكيين.

وتنطلق، اليوم الثلاثاء 3 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، انتخابات الرئاسة الأمريكية ويبدأ الناخبون في الإدلاء بأصواتهم داخل اللجان الانتخابية.

ويشارك الناخبون الأمريكيون للاختيار بين الرئيس الحالي دونالد ترامب، الذي يسعى للحصول على فترة رئاسية ثانية، وبين المرشح الديمقراطي جو بايدن، الذي يريد إزاحته والوصول إلى البيت الأبيض في 20 يناير/ كانون الثاني 2021.