الاستخبارات الروسية: وكالة المخابرات المركزية الأمريكية هي خصمنا الرئيسي

أعلن رئيس جهاز الاستخبارات الخارجية الروسية، سيرغي ناريشكين، اليوم الثلاثاء، أن الاستخبارات الخارجية الروسية تعتبر وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية، الخصم الرئيسي لها.

موسكو - سبوتنيك. وقال ناريشكين لوكالة "سبوتنيك" اليوم الثلاثاء:

"بما أن أجهزة المخابرات الأمريكية، وقبل كل شيء وكالة المخابرات المركزية، من بين أقوى أجهزة المخابرات في العالم، فإن الزملاء من وكالة المخابرات المركزية يعدون الخصوم الرئيسيين لنا".

وأضاف ناريشكين، "نحن لا نزال نحافظ على علاقات شراكة مع زملائنا من وكالة المخابرات المركزية ونتبادل المعلومات، خاصة حول موضوع مكافحة الإرهاب الدولي. ومثل هذا التفاعل موجود عمليًا على مستوى جميع أجهزة المخابرات الكبرى في العالم ".

وأكد رئيس جهاز الاستخبارات الخارجية الروسية أن الاستخبارات الخارجية الروسية ووكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية "السي آي ايه" شركاء حتى الآن وتبادل المعلومات بينهما قائم.