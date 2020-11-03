"يد طفلة تخرج من الأنقاض"... أردوغان يوجه رسالة إلى المعجزة "آيدا".. صور وفيديو

وجه الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الثلاثاء، رسالة إلى الطفلة التركية (آيدا)، التي تداولت وسائل الإعلام التركية مشاهد صادمة لعملية إنقاذها، بعد بقائها على قيد الحياة مدة 91 ساعة مدفونة تحت الأنقاض.

وشارك الرئيس التركي على حسابه الرسمي في "فيسبوك"، صورة للطفلة "آيدا غزغين"، بعد إخراجها سالمة من تحت الأنقاض، على خلفية الزلزال الذي ضرب ولاية إزمير، قبل أيام، غربي البلاد.

وقال الرئيس التركي، موجها حديثه للطفلة الصغيرة: "المعجزة اسمها آيدا.. الحمد لله الذي منحنا جميعا آمالا جديدة بعينيك الباسمتين عقب 91 ساعة"، وأضاف أردوغان: "حمدا لله على سلامتك يا صغيرتي"، بحسب وكالة "الأناضول" التركية.

وتداولت وسائل الإعلام التركية مشاهد صادمة لعملية إنقاذ طفلة صغيرة بقيت تحت الأنقاض لأكثر من 91 ساعة بعد انهيار البناء الذي تسكنه عائلتها نتيجة الزلزال.

ويظهر في الصور التي نشرتها محطة "تي أر تي" التركية على "تويتر"، الطفلة تمسك بيد أحد عناصر الإنقاذ قبل أن يظهر جسدها ووجهها من تحت الأنقاض.

ونجح المنقذون بإخراج الطفلة من بين الركام والحجارة، وتم نقلها إلى المستشفى لتتلقى الرعاية الصحية اللازمة.

وبحسب "الأناضول" تعتبر "آيدا"، الشخص رقم 107 الذي يتم إنقاذه من تحت أنقاض المباني المنهارة جراء الزلزال الذي ضرب ولاية إزمير التركية بقوة 6.6 درجات.