محطة الطاقة النووية البيلاروسية تبدأ إنتاجها المنتظم

ذكر المكتب الصحفي لوزارة الطاقة البيلاروسية، أن محطة الطاقة النووية البيلاروسية بدأت العمل بانتظام اليوم الثلاثاء.

وأضاف المكتب في بيان "تم تضمين مولد التوربينات الخاص بوحدة الطاقة لمحطة الطاقة النووية البيلاروسية في نظام الطاقة الموحد للبلاد".

وفي وقت سابق قال المدير العام لشركة "روس آتوم" الحكومية، أليكسي ليخاتشيوف، إن روسيا قامت ببناء أكثر محطات الطاقة النووية حداثة وأمانا في جمهورية بيلاروس، التي تفي بجميع معايير الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

ويتم بناء المحطة النووية بمفاعلين من طراز (VVER-1200) بسعة إجمالية تبلغ 2400 ميغاوات بالقرب من بلدة روسترافيليس بالقرب من منطقة غاردنو.

وتقوم شركة "روس آتوم" الروسية بتنفيذ مشروع المحطة، وأعلنت بيلاروسيا في 7 أغسطس / آب الماضي عن تحميل الوقود النووي إلى وحدة الطاقة الأولى في المفاعل.

ولبناء أول محطة نووية في البلاد تم اختيار مشروع روسي متقدم من الجيل "3+"، والذي يتوافق تماما مع المعايير الدولية وتوصيات الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن الأمان.