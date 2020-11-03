بسبب امرأة توفيت بكورونا... شجار جماعي بمستشفى إسرائيلي... فيديو

شهد مستشفى إسرائيلي، اليوم الثلاثاء، شجارا جماعيا بين أقارب امرأة توفيت بكورونا من جهة وعاملين بالمكان من جهة ثانية.

واندلع الاشتباك في مستشفى أساف هروفيه بمدينة تل أبيب وسط إسرائيل، عندما طالب أقارب امرأة توفيت بفيرس كورونا من الإدارة تغيير سبب الوفاة.

وبحسب قناة "كان" الرسمية أراد أهل المتوفاة، دفنها دون إخضاعها لإجراءات الدفن المتبعة مع وفيات كورونا بما في ذلك لف الموتى بأكياس بلاستيكية.

תיעוד: מהומה בבית חולים אסף הרופא לאחר שבני משפחתה של אישה שנפטרה הבוקר מקורונה דרשו לשנות את סיבת מותה, כדי לקיים קבורה לא בתנאי קורונה. לטענת המשפחה סיבת המוות היא אחרת ולא כתוצאה מהנגיף@hadasgrinberg pic.twitter.com/Hqi3pNm7JQ — כאן חדשות (@kann_news) November 3, 2020

وأعلنت إسرائيل، في وقت سابق اليوم تسجيل 774 إصابة، بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الأخيرة، ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 315 ألفا و983 منها 2580 حالة وفاة، و303 ألفا و643 حالة تعاف.