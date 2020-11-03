اعتقال رجل بيده منجل في باريس

اعتقلت الشرطة الفرنسية في باريس، اليوم الثلاثاء، رجلا مسلحا بمنجل "ماشيتي".

وذكرت مصادر في الشرطة، أن الرجل اعتُقل في فندق واقع في الدائرة 11 بباريس. ووصلت السلطات إلى الفندق بعد أن أخبر ركاب المترو الشرطة أنهم رأوا رجلاً مسلحًا بمنجل في محطة "Père Lachaise".

وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك"، "تم اعتقال شخص مطابق للأوصاف من قبل الشرطة. ولا يوجد ضحايا في الوقت الحالي. والتحقيق جار".

وتعرضت فرنسا لهجومين إرهابيين الشهر الماضي، حيث شهدت مدينة نيس، جنوب شرقي فرنسا، هجوما بسلاح أبيض في كنيسة نوتردام يوم 29 أكتوبر/ تشرين الأول، أسفر عن ثلاثة قتلى نفذه شاب تونسي يبلغ من العمر 21 عاما.

وفي 16 أكتوبر/ تشرين الأول، أقدم شاب شيشاني إسلامي متطرف على قطع رأس المدرس الفرنسي سامويل باتي قرب باريس لأن أستاذ التاريخ عرض على تلامذته أثناء درس عن حرية التعبير رسوماً كاريكاتورية تمثل النبي محمد.

في نفس السياق، تعرضت مدينة فيينا مساء أمس الاثنين 2 نوفمبر/ تشرين الثاني، لهجوم إرهابي أقدم عليه شاب من أصل ألباني، وإرهابيون آخرون لم يتم القبض عليهم بعد، على إطلاق النار على مدنيين بالقرب من الكنيس ما أسفر عن وقوع خمسة ضحايا على الأقل وإصابة حوالي 15 شخصا آخرين.