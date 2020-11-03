الخامنئي يعلن موقف بلاده من الانتخابات الأمريكية

قال المرشد الأعلى للثورة الإسلامية في إيران، علي الخامنئي، إن موقف بلاده من أمريكا لن يتغير بتغيير قادتها.

وأشار الخامنئي في خطاب له بمناسبة المولد النبوي، إلى أن "الأمريكيين هم من قاموا بإصدار القرارات المعادية للجمهورية الإسلامية الإيرانية بعيد تشكيلها وحرضوا ودعموا الإرهابيين ضدنا".

وتابع: "سياسة الجمهورية الإسلامية واضحة ولن تتغير بتغيير القادة في أمريكا"، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية "تسنيم".

ولفت الخامنئي إلى أن "وجود الطواغيت كان على مر الزمن واليوم الولايات المتحدة بسياساتها تعد من الطواغيت".

وقال المرشد الأعلى الإيراني إن "العداء الأمريكي لإيران يعود سببه إلى عدم رضوخ الإيرانيين للسياسات الأمريكية في المنطقة لا سيما تجاه فلسطين".

وأضاف: "سياسة طهران تجاه واشنطن لن تتغير بغض النظر عن الفائز في الانتخابات الأمريكية".