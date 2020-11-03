كوريا الجنوبية تتحدث عن زيادة كبيرة في وزن كيم جونغ-أون ومدى تأثيرها على صحته

وقال الوكالة، اليوم الثلاثاء، في جلسة المراجعة البرلمانية إن "الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-أون يكتسب وزنًا كبيرًا كل عام منذ توليه السلطة في كوريا الشمالية في أواخر عام 2011"، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب".

وأشارت "يونهاب"، نقلا عن النائب البرلماني عن حزب قوة الشعب "ها تيه-كيونغ"، أن هناك زيادة في وزن كيم "لكن ليس هناك علامات تشير إلى جود مشكلة صحية بجسمه".

وتابع البرلماني: "لا توجد مؤشرات غير عادية حيال صحة كيم".

وأضاف البرلماني أن كيم "يزن حاليا حوالي 140 كيلوغراما بعد أن اكتسب 6 إلى 7 كيلوغرامات في المتوسط سنويا على مدى السنوات الثماني الماضية، بعد أن كان يزن 90 كيلوغراما في أغسطس 2012".

وشدد النائب على أن "سمنة كيم لم تؤد إلى مشكلة صحية كبيرة لأنه شاب".

وقالت الوكالة الجنوبية أن "كيم تعافى من متلازمة النفق الرسغي للقدم، وهي حالة تسبب الألم والضعف في أصابع القدم والقدم والكاحلين، وأصبح الآن قادرًا على المشي بشكل طبيعي وصعود السلالم دون عوائق".