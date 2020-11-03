تقرير: الديمقراطيون يحيكون خطة للسيطرة على البيت الأبيض في حال فوز ترامب

تداولت وسائل الإعلام تقارير تتحدث عن خطة يحيكها الديمقراطيون لتنحية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والسيطرة على البيت الأبيض والرئاسة الأمريكية، في حال فوزه بالانتخابات التي تشهدها البلاد.

ويخطط أعضاء من الحزب الديمقراطي الأمريكي، المنافس لحزب الرئيس الأمريكي (الحزب الجمهوري)، دونالد ترامب، لمحاولة عزل الرئيس الأمريكي، في حال فوزه في الانتخابات الحالية، وذلك عن طريق السيطرة على مجلسي النواب والشيوخ.

وسرب أحد أعضاء الحزب الديمقراطي، لصحيفة "بيزنس إنسايدر"، معلومات تتحدث عن نية بعض أعضاء الحزب الديمقراطي القيام بتنفيذ عملية من شأنها مساءلة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مرة أخرى، في حال فوزه بالانتخابات.

وقال عضو الحزب، الذي لم يكشف عن هويته، إن "السيناريو الذي سيحدث في حال فوز ترامب، هو أننا سنأخذ مجلسي النواب والشيوخ"، وأضاف: إن المجلسين "سوف يعزلون ويدينون" الرئيس ترامب، بحسب المصدر.

ومع ذلك، فإن أعضاء الحزب الديمقراطي في الكونغرس الأمريكي يعولون على فوز المنافس الأقوى لترامب، جو بايدن، أكثر من كيفية المضي قدما في هذا الإجراء، في الوقت الحالي على الأقل.

وقالت رئيسة مجلس النواب للصحفيين، نانسي بيولوسي، الأسبوع الماضي: "أشعر بثقة كبيرة في أن جو بايدن سينتخب رئيسا يوم الثلاثاء".

وأضافت، في تلميح عن الإجراءات التي ستتخذ في حال فوز ترامب: "لا نريد أن نكون مفرطين في الثقة أو نفترض أي شيء"، وأكدت: "يجب أن نكون مستعدين لكيفية السير في مسار مختلف"، في حال فوز ترامب.

وبالرغم من التقارير التي تتحدث عن هذه الإجراءات لعزل ترامب، لكن بعض الجمهوريين أشاروا إلى أن فوز ترامب سيأتي بتفويض واضح وأغلبية في مجلس الشيوخ من شأنها أن تمنع أي إجراءات عزل في المستقبل، بحسب "ذا صن".

قال جوليان إبستين، الذي عمل مستشارا لمجلس النواب وفي اللجنة القضائية التي شاركت في محاكمة الرئيس الأمريكي الأسبق، بيل كلينتون، "إن الديمقراطيين لن يكون لديهم على الأرجح الكثير من الأوراق للعبها"، في حال فوز ترامب.