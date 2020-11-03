ارتفاع عدد ضحايا هجوم فيينا الإرهابي إلى 5 أشخاص

نقلت صحيفة "خويتي" النمساوية، اليوم الثلاثاء، عن ارتفاع عدد قتلى الهجوم الإرهابي الذي وقع مساء الاثنين في فيينا إلى خمسة أشخاص.

وفقا للصحيفة، توفي رجل يبلغ من العمر 21 عاما متأثرا بجراحه. وأضافت الصحيفة، أن الضحية كان قد أصيب بأربع رصاصات أطلقها الإرهابي الشاب في صدره.

في وقت سابق، نقلت وسائل إعلام رسمية، عن ارتفاع ضحايا هجوم فيينا إلى 4 أشخاص، بعد وفاة امرأة في العقد الرابع من عمرها إثر إصابات خطيرة.

ونقلت الوكالة النمساوية للأنباء عن وزير الداخلية، كارل نيهامر، قوله إن "القاتل الذي أطلقت عليه الشرطة النار في فيينا يبلغ من العمر 20 عامًا، وله جذور مقدونية شمالية وله سجل إجرامي لعلاقته بمنظمة إرهابية".

وتابع أن المهاجم، ويدعى كوجتيم فيزولاي، من أنصار ميليشيا "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول الأخرى)، حُكم عليه في 25 أبريل/نيسان/أبريل 2019 بالسجن 22 شهرًا لمحاولته السفر إلى سوريا للانضمام إلى تنظيم "داعش"، ولكن أُطلق سراحه مبكرًا بشروط في 5 ديسمبر/كانون الأول".

هذا وشهدت فيينا، أمس الاثنين، سلسلة عمليات إطلاق نار شملت 6 مواقع مختلفة قرب أكبر كنيس في المدينة.

ووصف المستشار النمساوي، سيباستيان كورتس، العملية بهجوم إرهابي شنيع، أدى إلى مقتل أربعة أشخاص، وقتل المهاجم.