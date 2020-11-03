لهذه الأسباب.. قوافل تأييد ترامب تثير مخاوف أمنية

حذر خبراء في شؤون الانتخابات من أن الصفوف الطويلة من السيارات والشاحنات والدراجات النارية التي ترفع أعلاما لتأييد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تثير مخاوف أمنية في يوم الانتخابات الرئاسية.

وفجرت إحدى القوافل، المعروفة باسم "قطارات ترامب"، مواجهة على طريق سريع خارج مدينة أوستن بولاية تكساس يوم الجمعة، عندما حاصرت حافلة الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي الديمقراطي جو بايدن، بحسب "رويترز".

وزُعم أن أحد أعضاء القافلة صدم جانب الحافلة، الأمر الذي أدى لفتح تحقيق من مكتب التحقيقات الاتحادي.

وقالت شرطة ريتشموند يوم الأحد، إن قافلة ترامب في ريتشموند بولاية فرجينيا خرجت عن الطريق وتحركت على العشب بالقرب من نصب لي التذكاري.

وذكرت الشرطة أن هناك مزاعم أن أعضاء رشوا امرأة برذاذ الفلفل وأنها تحقق في تقارير تفيد بإطلاق النار على سيارة شاغرة.

وهناك خطط لعدد كبير من الفعاليات لقطارات ترامب اليوم الثلاثاء وهو يوم الانتخابات الرسمي في الولايات المتحدة، وفقا لمنشورات على موقع فيسبوك ومقابلات مع المنظمين. وتشير الإعلانات إلى أن العديد منها سينتهي أو سيمر أمام مراكز الاقتراع.

ويقول خبراء أمن الانتخابات إنهم قلقون من أن التجمعات قد تخرق القوانين أو تخيف الناخبين أو تتحول إلى مواجهات عنيفة.

فقال مايكل جرينبيرجر، مدير مركز الصحة والأمن الداخلي في جامعة ميريلاند: "ما حدث في أوستن يظهر أنه ليس ضجيجا".

ويتوقع أن:"الاضطرابات غدا ستكون من النوع الذي لم نشهده في انتخاباتنا الاتحادية السابقة".

ومرت معظم فعاليات قطارات ترامب بسلام، وأكد منظمون، يوم الاثنين، أنهم يدينون ما حدث في تكساس.