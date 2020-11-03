موسكو: لا ينبغي لأي دولة التدخل في عملية الإصلاح الدستوري في بيلاروس

قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إن روسيا تؤيد مبادرة رئيس بيلاروس بشأن الإصلاح الدستوري في البلاد، مشيرا إلى أنه لا ينبغي لأحد التدخل في هذه العملية.

موسكو - سبوتنيك. وقال لافروف في مقابلة لصحيفة "كوميرسانت" اليوم الثلاثاء:

"فيما يتعلق بالإصلاح الدستوري عموما، فإنكم تعلمون أن روسيا تؤيد مبادرة الرئيس ألكسندر لوكاشينكو هذه، بما في ذلك، لأنها تخلق منصة مطلوبة للحوار الوطني. من المهم أن السلطات في البلاد تعلن الرغبة في جذب طبقة عريضة من الشعب إلى هذه العملية بقيامها بتنظيم جمع اقتراحات المواطنين بشأن التعديلات الدستورية. سيكون من السطحية تجاهل هذا النهج والفرص التي يتيحها".

وأضاف لافروف: "على من "تراهن" روسيا في بيلاروس. على الشعب البيلاروسي الشقيق، وعلى الدولة البيلاروسية، التي تعد حليفا لنا وشريكا استراتيجيا".

وتابع الوزير الروسي: "إذا قام الشعب بالاختيار، فنحن ملزمون باحترامه، وقد أكد الرئيس فلاديمير بوتين هذا في تهنئته للرئيس ألكسندر لوكاشينكو بمناسبة فوزه في الانتخابات".

ووفقا للافروف "بالطبع ، لا ينبغي لأحد أن يتدخل في هذا العمل بأي شكل من الأشكال - لا روسيا ولا دول أخرى".