النمسا... وزير الداخلية يكشف تطورات جديدة بشأن الهجوم الدامي في فيينا

قال وزير داخلية النمسا، كارل نيهامر، في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، إن الشرطة النمساوية اعتقلت 14 شخصا على صلة بالمشتبه به الرئيسي في هجوم فيينا الدامي الذي وقع مساء الاثنين.

وأضاف الوزير أن المهاجم الذي قتل 4 أشخاص وأصاب 22 آخرين في فيينا، تم تحييده من قبل الشرطة المسلحة في غضون 9 دقائق، مضيفا أنه بدون التدخل السريع، كان من الممكن أن يصبح الحادث أسوأ، حسبما نقلت وكالة "رويترز".

بدأ الهجوم حوالي الساعة الثامنة مساء بالتوقيت المحلي (1900 بتوقيت غرينتش) يوم الاثنين. وقال نيهامر إنه تم استدعاء ضباط من وحدة متخصصة إلى مكان الحادث وأنهوا الحادث بإطلاق النار على الرجل الذي قتل بحلول الساعة 8:09 مساء.

والمشتبه به الرئيسي في الهجوم الذي خلف أربعة قتلى و22 مصابا هو مواطن عمره 20 عاما ويحمل جنسية النمسا ومقدونيا الشمالية، وقتلته الشرطة بالرصاص في مكان الحادث. وداهم رجال الشرطة 18 منزلا في إطار تحقيقاتهم.

وفي وقت سابق اليوم، وصف وزير الداخلية النمساوي، المهاجم الذي قضت عليه الشرطة في حدث هجوم وسط فيينا يوم أمس الاثنين بأنه "إرهابي إسلامي".

وقال "شهدنا هجوما مساء أمس من إرهابي إسلامي واحد على الأقل، ولم تشهد النمسا هجوما كهذا منذ عقود". ووصف المهاجم بأنه من المتعاطفين مع تنظيم "داعش".

من جانبها، قالت صحيفة "خويتي" النمساوية، اليوم، إن عدد قتلى الهجوم الإرهابي الذي وقع، مساء الاثنين، ارتفع إلى 5 أشخاص، بعد وفاة رجل يبلغ من العمر 21 عاما متأثرا بجراحه.