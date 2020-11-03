بايدن يتحدث عن 3 أشياء تبدأ اليوم

دعا جو بايدن، المرشح الديمقراطي في انتخابات الرئاسة الأمريكية، المواطنين الأمريكيين للذهاب إلى صناديق الاقتراع، مشيرا إلى أن هناك 3 أشياء بدأت اليوم مع بداية التصويت.

وكتب بايدن، على "تويتر"، اليوم الثلاثاء: "يمكننا التغلب على الأزمات التي نواجهها"، وهذا ما بدأناه اليوم.

وتابع: "نستطيع أن نربح المعركة من أجل روح أمريكا".

وقال نائب الرئيس الأسبق: "نستطيع استعادة دولتنا".

ووجه بايدن حديثه للأمريكيين داعيا إياهم إلى التأكد من لجانهم الانتخابية والذهاب إلى التصويت معا.

وانطلقت انتخابات الرئاسة الأمريكية، اليوم الثلاثاء 3 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، ومن المقرر أن تحسم الصراع الذي يحتدم بين دونالد ترامب، الرئيس الجمهوري الذي يسعى للحصول على دورة رئاسية ثانية وجو بايدن، المرشح الديمقراطي، الذي يسعى لإزاحة ترامب وتولي منصب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية.

We can overcome these crises.



We can take our country back.



We can win the battle for the soul of the nation.



It all begins today. Confirm your polling place at https://t.co/EcbUdXjMe2 and go vote. Let’s do this — together. — Joe Biden (@JoeBiden) November 3, 2020

ويسعى بايدن للفوز في الانتخابات الرئاسية لإنهاء فترة حكم ترامب، الذي يقول إنه فشل في مواجهة فيروس كورونا المستجد، المسبب لمرض "كوفيد - 19".

ويقول إنه "يجب على الأمريكيين أن يساهموا في إنهاء حكم الرئيس الحالي دونالد ترامب، ومنعه من الفوز بفترة رئاسية ثانية خلال الانتخابات المقبلة".