أكبر مقامرة في التاريخ... رجل غامض يراهن على فوز ترامب بمبلغ خيالي

أشارت تقارير بريطانية إلى قيام مراهنات بين المواطنين والأثرياء على مبالغ خيالية وكبيرة جدا، تتعلق بالفائز الذي سيتربع على عرش البيت الأبيض بعد انتهاء الانتخابات الرئاسية في أمريكا.

وأفادت التقارير بوجود مقامر بريطاني "غامض" راهن على فوز الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بالانتخابات بمبلغ 5 ملايين دولار.

وبحسب صحيفة "ذا صن" البريطانية، فإن المقامرات التي حدثت في الأيام الماضية، يمكن اعتبارها "أكبر رهان سياسي في التاريخ".

وأشارت المصادر نقلا عن صديق المقامر الذي لم يكشف عن اسمه، بأن الرجل قد تشاور بشكل مباشر مع المطلعين والعاملين بحملة ترامب قبل أن يراهن بهذا الميلغ الكبير والخطير، وأنه قد يكسب شيكا بنحو 15 مليون دولار في حال فوز ترامب.

قال مصدر في مؤسسة المراهنات لصحيفة "ذا صن": "لقد نجح هذا الرهان ونعتقد أنه أكبر رهان على الإطلاق في تاريخ السياسة".

ونوهت مؤسسة المراهنات البريطانية "لادبروكس" إلى وجود نحو من 3 إلى 4 رهانات تتعلق بترامب في الأسبوع الأخير من الحملة الانتخابية.

وقالت جيسيكا أورايلي من مؤسسة "لادبروكس": "حتى في الساعة الحادية عشرة، يواصل المقامرون دعم ترامب على خلاف البيانات الواردة (التي تتحدث عن تفوق بايدن)".

وتشير الأرقام إلى أن حجم الرهانات التي وضعها المرشحون خلال الـ 24 الساعة الماضية يبين أن نسبة 93 في المئة من الأموال تدعم دونالد ترامب للحصول على فترة ولاية رئاسية ثانية، بينما 7 في المئة فقط من الأموال تدعم المرشح جو بايدن.

وفقا لشركة المراهنات البريطانية "Betfair Exchange"، وضع شخص (لم يذكر اسمه) في بريطانيا نحو مليون جنيه استرليني (1.29 مليون دولار) خلال عطلة نهاية الأسبوع لصالح فوز بايدن على دونالد ترامب.