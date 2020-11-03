ألمانيا تحقق في وفاة فتاة أجبرها "معالج روحاني" على شرب ماء مالح

وبحسب موقع إذاعة صوت ألمانيا "DW"، شرعت المحكمة أمس في فتح ملف وفاة المرأة، التي يعتقد، بحسب شواهد التحقيق، أنه تم "علاجها" بجرعة ضارة بالصحة ومميتة من ملح الطعام المذاب في الماء بدعوى شفائها من العقم.

وأكدت صحيفة "بيلد" الألمانية أنه سيتم عقد جلسة محاكمة في 9 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري ومن المنتظر أن يتم إصدار الحكم فيها في 18 ديسمبر/ كانون الأول.

ولفت موقع "DW" إلى أن الادعاء يتهم زوج المجني عليها، ووالده ووالدته، و"معالجا روحانيا إسلاميا" بـ"إلحاق أذى بدني مشترك بالمرأة كان من تداعياته وفاتها".

وأشار الموقع إلى أنه "بعد تلاوة صحيفة الاتهام، طالب أحد المحامين بتعليق المحاكمة بسبب جائحة كورونا، فوالد زوج الضحية قال إنه خائف على صحته، ومن المفترض تقديم تقارير طبية لطلبه".

وبحسب صحيفة "بيلد" الألمانية، فالسيدة المتوفاة من أصول فلسطينية جاءت إلى ألمانيا في سن الـ18 قادمة من لبنان، حيث لا يزال والداها يعيشان في إحدى مخيمات اللاجئين.

ولفتت الصحيفة إلى أنه "يُعْتَقَد أن أقارب المجني عليها أجبروا المرأة على تناول العلاج المزعوم في الفترة بين 30 تشرين الثاني/ نوفمبر حتى السابع من كانون الأول/ ديسمبر عام 2015، داخل مسكن في منطقة برلين- تمبلهوف اتباعا لنصيحة المعالج، الذي يطلقون عليه حُجَّة، وهي كلمة يستخدمها الأتراك مقابل كلمة شيخ بالعربية".

وتابعت: "المرأة كان يتعين عليها يوميا تناول لتر ونصف اللتر من الماء الممزوج بما يصل إلى 24 غراما من ملح الطعام".

وأضاف المحققون، بحسب الصحيفة إلى أن "أقارب المجني عليها كانوا يعرفون أن لها تاريخ مرضي وأنها كانت تعاني عدوى حموية وقت الجريمة، وكانت المرأة قد رفضت في بادئ الأمر تناول الماء المملح بسبب طعمه، لكنها خضعت لإرادة المتهمين الذين قالوا لها إن هذا الماء سيسهم في تطهير جسدها".

وذكرت صحيفة بيلد الألمانية أن المرأة ظهر عليها علامات إعياء واضحة بعد وقت قصير من "جلسات الشرب"، مشيرة إلى تضرر القلب والدماغ والكلى على نحو متزايد بسبب الكمية الكبيرة من الصوديوم، حتى ماتت في المستشفى في السابع من كانون الأول/ ديسمبر 2015 بعد محاولات فاشلة لإعادة الإنعاش بعد إصابتها بانسداد رئوي وسكتة دماغية.