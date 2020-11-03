عضو كنيست إسرائيلي: ترامب خطر على العالم وبلادنا

قال عضو الكنيست الإسرائيلي، يائير غولان، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خطر على العالم وإسرائيل.

ونشر غولان تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، اليوم الثلاثاء، ذكر فيها أن العالم الحر يحتاج إلى إعلان حرب استنزاف على قائد أو زعيم مثل دونالد ترامب.

وهاجم يائير غولان، عضو الكنيست الإسرائيلي عن حزب "ميرتس" اليساري، الرئيس الأمريكي، الذي اعتبره يمثل كل الشر والفساد في السياسة، وبأنه غريب الأطوار، ومتلاعب وفاسد.

טראמפ מייצג את כל שרע ומושחת בפוליטיקה . ככל המנהיגים הפופוליסטיים הוא מרוכז בעצמו, גחמני, מניפולטיבי ומושחת. גם אם עשה מספר דברים ראויים, הוא מסוכן לעולם החופשי, מסוכן לישראל, ומסוכן לערכים של אנשים נורמליים. העובדה שיש ישראלים שרוחשים לו חיבה מעידה על השחיתות שפשטה בארצנו. — Yair Golan - יאיר גולן (@YairGolan1) November 3, 2020

واعتبر أن وجود إسرائيليين يتعاطفون مع ترامب يشير بدوره إلى الفساد الذي ينتشر في بلاده، موضحا أن ترامب من بين القادة الشعبويين الذين يبنون شهرتهم على مشاعر القلق والكراهية والخوف.

وأضاف غولان أنه "حتى لو فعل عددا من الأشياء النبيلة فهو خطير على العالم الحر وخطير على إسرائيل، وخطير على قيم الناس العاديين".

ويتوجه الأمريكيون، اليوم الثلاثاء، إلى صناديق الاقتراع لاختيار المرشح الجمهوري، الرئيس الحالي، دونالد ترامب، أو غريمه الديمقراطي، جو بايدن.