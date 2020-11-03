الأرجنتين تعلن شمول جميع مواطنيها باللقاح الروسي مجانا

قالت مستشارة رئيس الأرجنتين سيسيليا نيكوليني، اليوم الثلاثاء، إن التطعيم ضد فيروس كورونا باللقاح الروسي "سبوتنيك V" سيكون بالمجان لجميع سكان الأرجنتين.

وأضافت نيكوليني عبر محطة إذاعية "ديستابي": "سيتم توفير فرصة الحصول على اللقاح "سبوتنيك V" مجانا، ونحن الآن بصدد الاتفاق على التفاصيل الأخيرة، لتحديد الكمية التي يمكننا الحصول عليها".

وأشارت نيكوليني إلى إن اللقاح سيتم تسليمه إلى المستشفيات في جميع أنحاء البلاد، وستعطى الأولوية للأشخاص المعرضين للخطر، والكوادر الطبية وموظفي إنفاذ القانون".

وقال الرئيس الأرجنتيني، ألبرتو فرنانديز، في وقت سابق، إن بلاده ستتلقى 25 مليون جرعة من اللقاح الروسي "سبوتنيك V" ضد وباء "كوفيد-19"، خلال شهري كانون الأول/ ديسمبر وكانون الثاني/ يناير.

من جهته، قال الرئيس التنفيذي لصندوق الاستثمار الروسي المباشر، كيريل دميترييف، إن جرعات لقاح "سبوتنيك V" التي سيتم توريدها للأرجنتين، سيتم إنتاجها من قبل شركاء صندوق الاستثمار في الهند وكوريا الجنوبية والصين وبعض الدول الأخرى.

وقال دميترييف في تصريح لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الاثنين، إن "لقاح سبوتنيك V للأرجنتين سينتجه شركاء صندوق الاستثمار الروسي المباشر في الهند وكوريا والصين وعدد من الدول الأخرى التي تعمل على إنتاج اللقاح الروسي".

وتمكنت روسيا من تسجيل أول لقاح في العالم ضد فيروس كورونا، في شهر أغسطس/أب الماضي، وحتى الآن تم تسجيل لقاحين الأول هو "سبوتنيك V" ويطوره مركز "غامالي" لأبحاث الأوبئة والأحياء الدقيقة، والثاني أطلق عليه اسم "إيبي فاك كورونا" ويعمل عليه مركز "فيكتور" الحكومي المتخصص في مجال أبحاث الفيروسات والبيوتكنولوجيا.