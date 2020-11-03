وزارة الأمن الأمريكية: يجب التحلي بالصبر قبل إعلان نتائج انتخابات هذا العام

حث كبير مسؤولي الأمن الداخلي في إدارة دونالد ترامب، الناخبين، اليوم الثلاثاء، على التحلي بالصبر في انتظار نتائج الانتخابات، بعد ورود تقارير تفيد بأن الرئيس قد يسارع إلى إعلان النصر.

وقال القائم بأعمال وزير الأمن الداخلي، تشاد وولف: "يجب على الناخبين التحلي بالصبر أثناء انتظار نتيجة انتخابات هذا العام. من المهم أن ندرك أن هذه العملية قد تتطلب وقتا"، حسبما نقلت وكالة "فرانس برس".

وأضاف وولف في مؤتمر صحفي، أن أنظمة الانتخابات الأمريكية ما زالت "مرنة" على الرغم من "محاولات دول أجنبية مثل إيران وروسيا" اختراقها والحصول على بيانات الناخبين.

وأردف:

ليس لدينا مؤشرات على أن جهة أجنبية نجحت في التوصل إلى البيانات أو التأثير على الأصوات الفعلية التي تم الإدلاء بها في هذه الانتخابات. لكننا لا نزال في حالة تأهب قصوى.

وبحسب تقارير، أخبر ترامب المقربين أنه سيعلن النصر في وقت متأخر من يوم الثلاثاء، إذا بدا أنه متقدم في التصويت، رغم أنه نفى هذا الادعاء. مع بدء التصويت، قال الرئيس الأمريكي لشبكة "فوكس نيوز" إنه "لا يوجد سبب لإعلان النصر مبكرا".

وقال مسؤولون في العديد من الولايات إن احتساب الأعداد الكبيرة من الأصوات عبر البريد قد يستغرق يوما آخر على الأقل، وربما ثلاثة أيام. وقال كريس كريبس، رئيس وكالة الأمن السيبراني وأمن البنية التحتية، المسؤولة عن أمن الانتخابات، إنه واثق من أن نتائج التصويت، الذي سيبدأ مساء الثلاثاء، ستكون آمنة.

لكن كريبس حذر من أنه ما زال هناك متسع من الوقت لمحاولة تعطيل الانتخابات أو حدوث أعطال في تكنولوجيا التصويت. وقال: "قد تكون هناك أحداث أو أنشطة أو جهود أخرى للتدخل وتقويض الثقة في الانتخابات".