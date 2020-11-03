تسجيل
17:39 GMT03 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    المنظارة الانتخابية بين المرشح الجمهوري الرئيس الحالي دونالد ترامب والمرشح الديمقراطي جو بايدن، الانتخابات الرئاسية، الولايات المتحدة الأمريكية 22 أكتوبر 2020

    إلى جانب أي من المرشحين يقف نجوم هوليود في الانتخابات الرئاسية؟

    © REUTERS / Pool / Chip Somodevilla
    العالم
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/17/1046942381_0:408:2914:2048_1200x675_80_0_0_a78892769963a97cd618bab547bb2b2e.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/world/202011031047061480-%D9%85%D9%86-%D9%8A%D8%A4%D9%8A%D8%AF-%D9%86%D8%AC%D9%88%D9%85-%D9%87%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%88%D8%AF-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9%D8%9F/

    "جمعهم الفن، ولكن فرقتهم السياسة"... ربما تنطبق هذه المقولة الشهيرة على مواقف نجوم هوليود من الانتخابات الرئاسية الأمريكية التي انطلقت رسميا اليوم الثلاثاء.

    فقد تباينت مواقف مشاهير عالم الفن في الولايات المتحدة بين مؤيد لفوز الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بولاية جديدة، وبين معارض له يرغب في فوز منافسه الديمقراطي جو بايدن.

    نجم هوليود البارز روبرت دي نيرو الذي طالما انتقد ترامب وهاجمه في أعقاب وصوله للبيت الأبيض قبل 4 سنوات، لم يتغير موقفه المعارض للرئيس الأمريكي حتى آخر لحظة.

    وفي تغريدة له اليوم على "تويتر" نشر دي نيرو صورة مفبركة تظهر الشرطة تلقي القبض على ترامب وتقوده إلى خارج البيت الأبيض، بينما علق عليه بقوله:" أنا في انتظار هذا الأمر".

    ​وفي نهاية الشهر الماضي، كان دي نيرو قد نشر تغريدة أخرى تساءل فيها عن سبب حب الناس لترامب، قائلا :"لماذا يحب الناس هذا الرجل؟ أنا حقا لا أفهم".

    وشن روبرت دي نيرو هجمات عدة على الملياردير الأمريكي وأعلن في أيار/مايو دعمه لبايدن، قائلا :" "أنا مع بايدن وأريد أن يسير كل شيء على ما يرام بالنسبة له".

    ​موقف الممثل الأمريكي توم هانكس وزوجته ريتا ويلسون، لم يختلف عن موقف دي نيرو، حيث أعربا عن تأييدهما للمرشح الديمقراطي جو بايدن من خلال المشاركة في حملة افتراضية لجمع التبرعات لحملة بايدن الانتخابية.

    المرشح الديمقراطي جو بايدن فاز أيضا بتأييد الممثلة الأمريكية جنيفر لورانس التي أعربت عن دعمها لبايدن، مؤكدة أن "ترامب لا يمثل قيمها كأمريكية ولا كإنسانة".

    وكشفت في تغريدة لها قبل عدة أيام أنها نشأت في أسرة تؤيد الحزب الجمهوري وهو ما جعلها تصوت لجون ماكين في عام 2008، ولكن بعد فوز الرئيس الديمقراطي باراك أوباما، وكبرها في السن أدركت أنها كانت تصوت ضد حقوقها. وختمت التغريدة بقولها :"أنا فخورة بكوني ديمقراطية".

    في المقابل، سارع الممثل الأمريكي جون فويت في إعلان دعمه الكبير للرئيس دونالد ترامب.

    وقال في مقطع مصور نشره عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر إن ترامب هو أعظم رئيس في أمريكا منذ أبراهام لينكولن من وجهة نظره.

    ولطالما نشر مقاطع أخرى يروج من خلالها لترامب والحزب الجمهوري.

    وفي موقف مماثل لفويت أعلنت الممثلة الأمريكية كريستي آلي تأييدها للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

    وقالت في تغريدة نشرتها عبر موقع تويتر، إنها ستصوت لصالح ترامب لأنه "ليس سياسيا" كما فعلت قبل 4 سنوات، معتبرة أن ترامب لديه قدرة على الإنجاز السريع وسوف يتمكن من تطوير الاقتصاد.

    وانطلقت رسميا في الولايات المتحدة عملية الاقتراع المباشر في الانتخابات الرئاسية اليوم، حيث فتحت مراكز الاقتراع أبوابها للناخبين.

    ومن المتوقع أن تكون أن نسبة المشاركة في انتخابات 2020 تاريخية، في ظل إدلاء أكثر من 100 مليون ناخب بأصواتهم مبكرا حتى الآن عبر البريد أو شخصيا.

    انظر أيضا:

    يوم الحسم في أهم انتخابات للرئاسة الأمريكية.. الإمارات تقف مع ماكرون في أزمته مع العالم الإسلامي
    لافروف: مستعدون للعمل مع أي فائز في الانتخابات الأمريكية ولا نرفع سقف التوقعات
    وزارة الأمن الأمريكية: يجب التحلي بالصبر قبل إعلان نتائج انتخابات هذا العام
    الكلمات الدلالية:
    الولايات المتحدة, الانتخابات الأمريكية 2020, هوليود
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    الروبوت النادل في مقهى شوكولادنيتسا في شارع كليمينتوفسكي في موسكو
    الروبوت النادل... لماذا يفضل المواطنون في موسكو المقاهي التي فيها روبوتات؟
    على الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي تنظيم أمورهم داخل أوطانهم
    على الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي تنظيم أمورهم داخل أوطانهم
    إنفوجرافيك... الجدول الزمني لانتخابات الرئاسة الأمريكية
    الجدول الزمني لانتخابات الرئاسة الأمريكية
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك