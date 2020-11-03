سلاح الجو الإيراني يعلن تدمير أهداف افتراضية للأعداء

أعلن سلاح الجو الإيراني أن قاذفاته تمكنت من تدمير أهداف افتراضية للأعداء في مناورة "فدائيو الولاية".

وقال العميد طيار فرهاد كودرزي، المتحدث باسم مناورات "فدائيو الولاية" في نسختها التاسعة، إنه في "اليوم الثاني من المرحلة الرئيسية والعملانية للمناورات شاركت قاذفات ومقاتلات من طراز "إف 4" بتدمير الأهداف الافتراضية للأعداء".

وتابع كودرزي، في تصريحات له، نقلتها وكالة الأنباء الإيرانية "فارس"، اليوم الثلاثاء، "تمكنت القاذفات من استهداف المواضع الافتراضية للأعداء في المناورات، تم ذلك باستخدام صواريخ جو - أرض من طراز مافريك المطورة وقذائف "قاصد" الذكية المصنعة محلياً".

وأوضح: "هذه الصواريخ وكذلك القذائف الذكية النقطية من طراز "قاصد" تم تصنيعها وتطويرها على يد المختصين في قسم جهاد الاكتفاء الذاتي في سلاح الجو حيث نجحت في إصابة وتدمير الأهداف الافتراضية المحددة".

ولفت المتحدث باسم المناورات إلى "استخدام طائرات مسيرة من طراز "آرش" لأول مرة في المناورات والتي زودت برؤوس حربية حيث قامت بعمليات انتحارية من مسافة تبعد 100 كيلومتر عن مواضع الأعداء الافتراضية والتي تم تدميرها وإنجاز المهمة بنجاح".

وأشار كورزي إلى أن "قاذفات سلاح الجو من طراز "فانتوم" قامت بعمليات قصف جو - بر شديد (Carpet Bombing) بالتحليق في ارتفاعات منخفضة واعتماد عنصر المباغتة".