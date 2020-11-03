السفارة الأمريكية في إثيوبيا تتحدث عن مقتل عشرات الأبرياء وتطالب بالتحقيق

أعربت الولايات المتحدة، اليوم الثلاثاء، عن عميق حزنها إزاء الهجوم الذي وقع الأحد غربي إثيوبيا وتسبب في سقوط عشرات الضحايا بينهم أطفال ونساء إلى جانب إحراق العديد من المنازل.

وقالت السفارة الأمريكية في إثيوبيا في بيان عبر "فيسبوك": "نشعر بالصدمة والحزن العميق بسبب القتل الوحشي لعشرات الأبرياء، بمن فيهم العديد من النساء والأطفال، في الأول من نوفمبر في منطقة ووليغا الغربية في أوروميا".

وأبدت السفارة انزعاجها الشديد مما قالت إنها مؤشرات تشير إلى أن العديد من الضحايا قد استُهدفوا بسبب عرقهم، وحثت الحكومة الإثيوبية على إجراء تحقيق سريع وشفاف وشامل في هذا الهجوم المروع.

كما طالبت بتقديم الجناة إلى العدالة وفقا لسيادة القانون واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة على الفور لحماية المدنيين في هذه المناطق وأجزاء أخرى من البلاد.

وأضافت السفارة الأمريكية في بيانها:

إننا ننضم إلى جميع الإثيوبيين والمجتمع الدولي في حزنهم على الخسارة المأساوية لهؤلاء الضحايا الأبرياء، ونتقدم بأعمق تعازينا لأحبائهم.

وختمت بيانها قائلة: "نأمل في الشفاء التام والسريع للمصابين في الهجوم. وبينما نحزن، نشجع جميع الإثيوبيين على الالتقاء بسلام ونبذ الكراهية وأي تصعيد للعنف".

وكشفت السلطات الإثيوبية، الاثنين، عن وقوع هجوم مسلح بالمنطقة الغربية، تسبب في مقتل ما لا يقل عن 32 شخصا وإحراق نحو 20 منزلا، في ما وصفه رئيس الوزراء آبي أحمد بـ"الهجوم البربري على أساس الهوية".