أكثر من 100 مليون أمريكي صوتوا مبكرا في الانتخابات الرئاسية

قام أكثر من 100 مليون أمريكي بالتصويت المبكر في الانتخابات الرئاسية، التي بدأت، اليوم الثلاثاء.

وذكرت وكالة "مونت كارلو الدولية"، مساء اليوم الثلاثاء، أن أكثر من 100 مليون أمريكي قاموا بتصويت مبكر في الانتخابات الرئاسية، حتى الآن، منذ بدء إجراء التصويت، صباح اليوم.

وحث كبير مسؤولي الأمن الداخلي في إدارة دونالد ترامب، الناخبين، على التحلي بالصبر في انتظار نتائج الانتخابات، بعد ورود تقارير تفيد بأن الرئيس قد يسارع إلى إعلان النصر.

وقال القائم بأعمال وزير الأمن الداخلي، تشاد وولف: "يجب على الناخبين التحلي بالصبر أثناء انتظار نتيجة انتخابات هذا العام. من المهم أن ندرك أن هذه العملية قد تتطلب وقتا".

وبحسب تقارير، أخبر ترامب المقربين أنه سيعلن النصر في وقت متأخر من يوم الثلاثاء، إذا بدا أنه متقدم في التصويت، رغم أنه نفى هذا الادعاء. مع بدء التصويت، قال الرئيس الأمريكي لشبكة "فوكس نيوز" إنه "لا يوجد سبب لإعلان النصر مبكرا".