أردوغان: يتم توجيه الاتهامات للمسلمين دون تحقيق في حال وقوع أي حادث

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أنه إذا كان منفذ أي حادث يتضمن العنف مسلما فيوصف الحادث والمدان بالإرهابي مهما كانت طبيعته، وأنه يتم توجيه الاتهامات للمسلمين دون تحقيق في حال وقوع أي حادث.