الأرجنتين تدعو روسيا للمشاركة في مشاريع البنية التحتية والبناء

دعا الرئيس الأرجنتيني، ألبرتو فرنانديز، اليوم الثلاثاء، روسيا لمساعدة الأرجنتين في تنفيذ مشروعات البنية التحتية والتمويل والبناء، مشيرا إلى أنه ينبغي أن تكون هناك علاقات استراتيجية بين البلدين.

بوينس آيرس - سبوتنيك. وقال الرئيس في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك":

" العلاقات بين البلدين جيدة جدا، أنا أحد الذين يعتقدون أنه يتعين على الأرجنتين وروسيا تعزيز خطة تنمية استراتيجية. هذا هو أكثر ما أريده"، مشيرا إلى وجود العديد من مجالات التعاون.

وأضاف فيرناندز، بأن "روسيا هي أكبر منتج للغاز. هنا لديها فرصة لتشغيل حقل واكا مويرتا. ولكني أعتقد أن روسيا يمكن أن تساعد في العديد من مشروعات البنية التحتية والتمويل والبناء".

وشدد الرئيس، بقوله: "يتعين علينا أن نعمل مع روسيا. أنا أؤمن بتعدد القطبية. ولا أعتقد أن الحظ هو الاتحاد مع بلد واحد فقط. وأؤمن أن روسيا لاعب مهم على الساحة العالمية ويجب أن تكون لها علاقات استراتيجية مع الأرجنتين".

وفي سياق التعاون الروسي الأرجنتيني المتعدد المجالات، قال الرئيس الأرجنتيني ألبرتو فرنانديز، يوم أمس الاثنين، إن بلاده ستتلقى 25 مليون جرعة من اللقاح الروسي "سبوتنيك في" ضد وباء "كوفيد-19"، خلال شهري كانون الأول/ ديسمبر وكانون الثاني/ يناير.