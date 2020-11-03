جنيفر أنيستون: لهذه الأسباب... منحت صوتي لجو بايدن

كشفت الممثلة الأمريكية جنيفر أنيستون، اليوم الثلاثاء، أنها صوتت لصالح المرشح الديمقراطي لرئاسة الجمهورية جو بايدن، والمرشحة الديمقراطية لمنصب نائب الرئيس كامالا هاريس في الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

وقالت أنيستون في تدوينة على حسابها في موقع "فيسبوك": "لقد أسقطت بطاقة اقتراعي، فعلتها في وقت مبكر، صوت لصالح جو بايدن وكامالا هاريس، لأن هذا البلد أكثر انقساما من أي وقت مضى".

وأضافت: "حتى الآن، هناك عدد قليل من الرجال في السلطة يقررون ما تستطيع أن تفعله المرأة بجسدها وما لا تستطيع. رئيسنا الحالي قرر أن العنصرية ليست مشكلة. لقد تجاهل مرارا وتكرارا العلم... عدد كبير جدا من الناس ماتوا جراء هذا".

ووجهت رسالة للناخبين بقولها: "أحثكم على أن تفكروا حقا فيمن سيكون الأكثر تضررا من هذه الانتخابات في حال بقينا في نفس المسار الذي نحن فيه الآن... بناتك، مجتمع المثليين، إخواننا وأخواتنا من السود، كبار السن من أصحاب الحالات الصحية، ومستقبل أولادك وأحفادك الذي سيتولون مهمة إنقاذ هذا الكون الذي ترفض قيادتنا أن تقتنع بأنه يتضرر".

وتابعت: "كل هذا الأمر ليس من أجل مرشح واحد أو قضية وحدة، إنه من أجل مستقبل هذا البلد والعالم. صوت من أجل المساواة في حقوق الإنسان والحب، والأخلاق".

وانطلقت رسميا في الولايات المتحدة عملية الاقتراع المباشر في الانتخابات الرئاسية، اليوم، حيث فتحت مراكز الاقتراع أبوابها للناخبين.

ومن المتوقع أن تكون نسبة المشاركة في انتخابات 2020 تاريخية، في ظل إدلاء أكثر من 100 مليون ناخب بأصواتهم مبكرا حتى الآن عبر البريد أو شخصيا.