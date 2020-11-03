ترامب: الفوز سهل والخسارة صعبة

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مساء اليوم الثلاثاء، إن الفوز سهل والخسارة صعبة.

وجاءت تصريحات ترامب خلال زيارته مقرا لحملته الانتخابية في ولاية فرجينيا، مساء اليوم الثلاثاء، والتي أوضح من خلالها أن نجاحه في الانتخابات سيجلب الوحدة لبلاده.

ترمب: التصويت بالبريد قد تنتج عنه نتائج سيئة #العربية_عاجل https://t.co/a1vIGVFnOW — العربية عاجل (@AlArabiya_Brk) November 3, 2020

وبحسب قناة "العربية"، قال الرئيس الأمريكي:

حققنا نجاحا كبيرا ويجب أن نتحد جميعا، ونؤدي بشكل جيد في ولايتي، أريزونا وتكساس، وأتوقع نصرا عظيما في تكساس.

وأكد ترامب أن بلاده لم تشهد في الانتخابات السابقة أي تأخير للنتائج، وأن التصويت بالبريد قد تنتج عنه نتائج سيئة، في الوقت الذي تأسف لقرار محكمة بنسلفانيا حول التصويت بالبريد.

وشدد ترامب على أنه من حق الولايات المتحدة معرفة رئيسها في يوم الانتخاب، مشيرا إلى مشاركة كبيرة للأمريكيين من أصول أفريقية ولاتينية، رغم تصريحه بأن الديمقراطيين استغلوا الأمريكيين من أصول أفريقية.

ترمب: الديمقراطيون استغلوا الأميركيين من أصول أفريقية #العربية_عاجل https://t.co/a1vIGVFnOW — العربية عاجل (@AlArabiya_Brk) November 3, 2020

وانطلقت رسميا في الولايات المتحدة عملية الاقتراع المباشر في الانتخابات الرئاسية، اليوم، حيث فتحت مراكز الاقتراع أبوابها للناخبين.

ومن المتوقع أن تكون نسبة المشاركة في انتخابات 2020 تاريخية، في ظل إدلاء أكثر من 100 مليون ناخب بأصواتهم مبكرا حتى الآن عبر البريد أو شخصيا.